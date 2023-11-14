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Burak Yılmaz'a beklemediği yerden tepki! Yaptığı açıklamaların ardından ilk hamle Cenk Tosun'dan geldi

14.11.2023 16:19 | Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz'ın bugün yaptığı açıklamalardan sonra Beşiktaş ile arasındaki gerilim git gide tırmanmaya başladı. Beşiktaş, takımın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz’ın, Vincent Aboubakar’ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı oynamak istemediği yönünde yaptığı açıklamalara cevap verdi. Bu açıklamanın hemen ardından takımın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'dan ilginç bir hamle geldi.

Burak Yılmaz'a beklemediği yerden tepki! Yaptığı açıklamaların ardından ilk hamle Cenk Tosun'dan geldi
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar’ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giymediği yönünde eski teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Bu cevabın ardından gerilim tırmanırken, Cenk Tosun'dan sürpriz bir çıkış geldi.

INSTAGRAM'DAN TAKİPTEN ÇIKTI

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Cenk Tosun ve Burak Yılmaz, Instagram'da birbirlerini takipten çıktığı görüldü. Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara kadar birbirlerini takip eden ikili, bu açıklamaların medyaya düşmesi sonrası sosyal medya hesaplarından arkadaşlıklarını sonlandırdı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

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Cenk Tosun, takım içinde yaşananları basına anlatan Burak Yılmaz'ı bu sebepten takipten çıktığı iddia edildi.

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