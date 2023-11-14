Burak Yılmaz'a beklemediği yerden tepki! Yaptığı açıklamaların ardından ilk hamle Cenk Tosun'dan geldi

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar’ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giymediği yönünde eski teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Bu cevabın ardından gerilim tırmanırken, Cenk Tosun'dan sürpriz bir çıkış geldi.

INSTAGRAM'DAN TAKİPTEN ÇIKTI

Cenk Tosun ve Burak Yılmaz, Instagram'da birbirlerini takipten çıktığı görüldü. Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara kadar birbirlerini takip eden ikili, bu açıklamaların medyaya düşmesi sonrası sosyal medya hesaplarından arkadaşlıklarını sonlandırdı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Cenk Tosun, takım içinde yaşananları basına anlatan Burak Yılmaz'ı bu sebepten takipten çıktığı iddia edildi.





