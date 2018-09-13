Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti ve taraftardan özür diledi

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, son günlerde gündemi meşgul eden olaylarla ilgili özür diledi.

Sosyal medya hesabından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yayınlayan Burak Yılmaz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan da özür diledi. Golcü oyuncu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm. Fakat benim için bütün konular geride kalıp kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım, Büyük Trabzonspor taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim. Saygılarımla.

Burak Yılmaz."





