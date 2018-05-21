SPOR

Burak Yılmaz Bafetimbi Gomis'i solladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

Attığı 23 golle Fırtına’yı sırtlayan ve krallık yarışında Bafetimbi Gomis’in ardından ikinci sırada yer alan Burak Yılmaz, dakika başına gol istatistiğinde zirvede yer aldı. Burak, 94 dakikada bir ağları sarsarken, Gomis 97 dakikada bir fileleri havalandırdı.

Burak Yılmaz Bafetimbi Gomis'i solladı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Burak Yılmaz beklentileri boşa çıkartmadı... Sakatlığı nedeniyle düzenli olarak forma giyememesine rağmen ortaya koyduğu oyunla Bordo-Mavililer’i sırtlayan 32 yaşındaki futbolcu, sezona adeta damga vurdu. Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis 29 golle kral olurken, Burak da 23 golle bu sıralamada ikinci sırada kendisine yer buldu. Ancak dakika başına gol istatistiğinde Trabzonspor’un yıldızı Burak zirvede yer aldı.

27 gole direkt katkı

32 yaşındaki futbolcu 94 dakikada bir ağları sarsarken, Gomis 97 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı. Fırtına ile bu sezon ligde 25 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 4 kez gol pası verirken toplamda 27 gole direkt katkı sağladı. Gomis ise 33 maçta 5 asist yapma başarısı gösterdi ve 34 gole doğrudan etki etti.

(FANATİK)

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!
Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istediTrabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig gomis Trabzonspor burak yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye Şenol Güneş göndermesi!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Tarık Çamdal ıslıklandı!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Tarık Çamdal ıslıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burak Yılmaz Bafetimbi Gomis'i solladı

Burak Yılmaz Bafetimbi Gomis'i solladı

Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik

Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik

Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!

Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.