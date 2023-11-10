Burak Yılmaz'dan Beşiktaş ayrılığının ardından beklenmedik hareket! Her şeyi sildi...

Şenol Güneş'in ardından geçici süreyle takımın başına getirilen ve çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet alan Burak Yılmaz, sürpriz bir kararla istifasını yönetime sunmuştu.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan "Yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır." denilirken, Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara veda etti.

VEDA MESAJI

Burak Yılmaz paylaşımına "Her şey için teşekkür ederim" notunu düşerken beklenmedik bir harekete de imza attı.

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

38 yaşındaki futbol adamının kişisel sosyal medya hesabında Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımları silmesi dikkat çekti.





