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Burak Yılmaz'dan olay sözler!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Almanya'da ameliyat olan Burak Yılmaz, bugün kendisi ile ilgili açıklamalar yapan Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer'e sosyal medyada tepki gösterdi.

Burak Yılmaz'dan olay sözler!

Trabzonspor’da sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak edilen golcü futbolcu Burak Yılmaz, Almanya’da geçirdiği fıtık ameliyatının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Bordo mavililerde Genel Koordinatör Özkan Sümer’in ”Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil” sözlerine gönderme yapan Burak, ‘Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine,arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?’ şeklinde bir tweet paylaştı. Sosyal medya üzerinden isyan eden futbolcuya taraftarlardan destek mesajı yağarken milli futbolcunun bu açıklama sonrası takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

Özkan Sümer ne demişti?

Trabzonspor Genel Koordinatörü Sümer: “Burak Yılmaz’ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil.” açıklamasında bulunmuştu…

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor burak yılmaz Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tipik burak twiti , gitmek için bahaneside hazır mış, bundan sonra başakşehir paklar seni ,3 büyükler aynı hatayı yapmaz artık beleş golcü istemiyor kimse.
ne alakası var burak.adama soru sormuşlar oda cevaplamis.hemen havalara girme.artistlik yapma.Burak i bjk de istemiyoruz.
danışıklı dövüş iyi polis kötü polis yapılcakda taraftarda kızmadan gidick burak gitsin en kötü gününde yanında olmicak olan olmasın
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