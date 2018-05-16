Burak Yılmaz'dan olay sözler!

Trabzonspor’da sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak edilen golcü futbolcu Burak Yılmaz, Almanya’da geçirdiği fıtık ameliyatının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Bordo mavililerde Genel Koordinatör Özkan Sümer’in ”Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil” sözlerine gönderme yapan Burak, ‘Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine,arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?’ şeklinde bir tweet paylaştı. Sosyal medya üzerinden isyan eden futbolcuya taraftarlardan destek mesajı yağarken milli futbolcunun bu açıklama sonrası takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

Özkan Sümer ne demişti?

Trabzonspor Genel Koordinatörü Sümer: “Burak Yılmaz’ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil.” açıklamasında bulunmuştu…

