Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler

Yaz transfer dönemi boyunca Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği tartışılırken tercihini bordo-mavililerden yana kullanan Burak Yılmaz şimdilerde attığı gollerle değil, 800 bin Euro'luk alacağı için TFF'ye başvurmasıyla gündemde. Trabzonspor hem başkan Ahmet Ağaoğlu hem de resmi sitesinden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken tecrübeli futbolcu yaşananlar ve süreçle ilgili olarak açıklamalar yaptı. İşte tecrübeli golcünün gündemi değiştirecek açıklamaları "Başkan, 'Beşiktaş ile resmi olarak görüşmedik' diyor ama gerçek şu ki Beşiktaş ile anlaşmışlardı bile. 2.5 milyon Euro+Atiba karşılığında beni vermişlerdi. Mesajlar cep telefonumda duruyor. Başkan menajerimi aramış, bu transferin olması için 'Hem Burak hem de sen alacaklarınızdan, yani 1 milyon 400 bin Euro'dan vazgeçeceksiniz' diyerek zorlamış. Ben böyle bir yaklaşımı hak etmedim. Bu takıma yıllarca emek verdim. Beni arayıp, 'Zor durumdayız, yardımcı ol' dese, elimden geleni yapardım. Bu yüzden onlar anlaşmışken tweet attım ve Beşiktaş'a teşekkür ederek, Trabzonspor'da kalacağımı açıkladım."

'Herkese var bana yok' "Başkan, seçimden hemen sonra futbolcuları topladı. 'Alacaklarınızı 15 Mayıs'ta ödeyeceğiz' dedi. Kaptan olarak sözü bana verdi. Ben de 'Başkanım 15 değil, 30 Mayıs olsun, yeter ki ödensin. Kendim için değil, uzun zamandır para alamayan arkadaşlarımız için konuşuyorum. Daha önce de bize çok söz verildi' dedim. Bunun üzerine başkan garip bir çıkış yaptı ve 'Biz 15 Mayıs dediysek, öderiz. Öyle 15 gün ek süre vermek de ne oluyor' diyerek tavır yaptı. 15 Mayıs'ta yabancıların hepsine, birçok yerli futbolcuya ödeme yapıldı ama bana yapılmadı. 'Ödeme olmazsa, TFF'ye başvururum' demiştim, ilk o zaman gittim." Olayın para ile alakası yok' Alacakları sebebiyle geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a, Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla ihtarname gönderen Burak Yılmaz resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu: "Sürekli herkes konuşuyor ve ben hayretle dinliyorum. Aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsaydı geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen sene değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım ve kulüp için de neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister, saygılar sunarım."