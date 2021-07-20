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Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

20.07.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, gollerine devam ediyor. Geçen sezon attığı gollerle şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, antrenmanda da şık golleriyle dikkat çekiyor.

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, gollerine devam ediyor. Geçen sezon attığı gollerle şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, antrenmanda da şık golleriyle dikkat çekiyor. Sabah idmanda yapılan maçta göz dolduran yıldız oyuncu Fransız taraftarları mest etmeye devam ediyor.

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