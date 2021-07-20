Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, gollerine devam ediyor. Geçen sezon attığı gollerle şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, antrenmanda da şık golleriyle dikkat çekiyor. Sabah idmanda yapılan maçta göz dolduran yıldız oyuncu Fransız taraftarları mest etmeye devam ediyor.

İŞTE O GOLLER

Malgré coach @MandavaReinildo, l’équipe blanche s’incline contre l’équipe rouge ????



Avec un ???? de Jorko comme but en or ????



???? 5⚽️ (Lihadji, Yilmaz, Botman, Yilmaz, Ikoné)

⚪️ 4⚽️ (Araujo, Weah, David, Araujo) pic.twitter.com/jaA9GzRnkF — LOSC (@losclive) July 20, 2021



