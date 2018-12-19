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Burak Yılmaz Guangzhou Evergrande'ye geri dönüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.12.2018 10:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz’ın menajeri, Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile bir araya geldi. Zirvede menajer, Burak’ın şartlarını Cannavaro’ya sundu.

Burak Yılmaz Guangzhou Evergrande'ye geri dönüyor

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve ayrılması beklenen Burak Yılmaz, rotayı yeniden Çin'e çevirdi. İsmi Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Burak’ın menajeri Özkan Doğan, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile İtalya'nın Napoli kentinde görüşme gerçekleştirdi. Menajer Doğan, İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

FİKİR ALIŞ-VERİŞİ

ÇİN’DE sezonun bitmesiyle takımdan ayrılan ve Galatasaray’ın da listesinde olan Alan Carvalho'nun boşluğunu Burak ile doldurmayı planlayan Cannavaro ile transferle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan menajer Doğan’ın, İtalyan efsanesiyle Burak Yılmaz’ın şartlarını konuştuğu aktarıldı. 33 yaşındaki golcünün de kariyerinin son döneminde şartların oluşması halinde yeniden Çin'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

(GÜNEŞ)

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor burak yılmaz Guangzhou Evergrande

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