Burak Yılmaz hakkında canlı yayında transferi açıkladı

Beşiktaş'tan geçtiğimiz yaz ayrılarak Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, geride kalan sezonda çıktığı 33 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırıp beş de asist kaydederek takımının 10 yıl aradan sonra gelen Ligue 1 şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.

"OLUMLU CEVAP VERİRİM"

Milli futbolcunun geçtiğimiz yılki hocası olan ve şu anda da Nice'i çalıştıran Christophe Galtier de geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte "Burak ile ilgili birçok şey okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylediğinde ona olumlu cevap veririm. Bu kadar basit." diyerek eski öğrencisinin transferine açık kapı bırakmıştı.

CANLI YAYINDA SON NOKTAYI KOYDU

Sözleşmesinin son senesine giren 36 yaşındaki santrfor hakkındaki iddialara son noktayı ise Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec koydu. Takımının Saint Etienne ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası basın mensuplarının karşısına geçen 49 yaşındaki antrenör, golcü oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini vurgularken şunları söyledi:

"Burak, gidici değil. Bunu hem bana hem de başkana söyledi. Bazı insanlar benden daha fazlasını bilse de birtakım bozguncular var. Ancak Burak ile yaptığımız görüşmeler açık ve berrak. Transfer dönemi içinde her şeye izin verildiğini çok iyi biliyoruz ve bunu hiç sevmiyorum. Yine de bu, kontrolümde olan bir şey değil."



