SPOR

Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, hiç bir takımla anlaşmadığını belirterek, yalan haberlere itibar edilmemesini istedi.

Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım

Trabzonspor'un başarılı golcüsü Burak Yılmaz, son günlerde kendisi hakkında çıkan transfer haberlerine noktayı koydu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiç bir takımla anlaşmadım. Yalan haberlere itibar etmeyin, tek isteğim bir an önce ameliyat olup ağrılarımın geçmesi" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig burak yılmaz Trabzonspor

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