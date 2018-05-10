Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım

Trabzonspor'un başarılı golcüsü Burak Yılmaz, son günlerde kendisi hakkında çıkan transfer haberlerine noktayı koydu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiç bir takımla anlaşmadım. Yalan haberlere itibar etmeyin, tek isteğim bir an önce ameliyat olup ağrılarımın geçmesi" ifadelerini kullandı.

