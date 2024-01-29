Burak Yılmaz ile Sergen Yalçın'ın karşılaşmasında kazanan çıkmadı! Yılmaz ilk maçında puanla başladı, Yalçın seriyi sürdürdü

Süper Lig'in 23. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor sahasında Sergen Yalçın'lı Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Antalyaspor, 31. dakikada Sam Larsson ile öne geçerken Kayserispor bu gole 61'de Ali Karimi ile cevap verdi.

BURAK YILMAZ PUANLA BAŞLADI!

Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında puanla tanışmışırken Kayserispor da 7 maç sonra puan aldı.

SERGEN YALÇIN SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Antalyaspor cephesinde ise Sergen Yalçın yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın yönetiminde ligdeki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Kayserispor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.





