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Burak Yılmaz ile Sergen Yalçın'ın karşılaşmasında kazanan çıkmadı! Yılmaz ilk maçında puanla başladı, Yalçın seriyi sürdürdü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 19:47 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Burak Yılmaz ilk maçında puanla tanışırken Sergen Yalçın yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor sahasında Sergen Yalçın'lı Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Antalyaspor, 31. dakikada Sam Larsson ile öne geçerken Kayserispor bu gole 61'de Ali Karimi ile cevap verdi.

BURAK YILMAZ PUANLA BAŞLADI!

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Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında puanla tanışmışırken Kayserispor da 7 maç sonra puan aldı.

SERGEN YALÇIN SERİYİ SÜRDÜRDÜ

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Antalyaspor cephesinde ise Sergen Yalçın yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın yönetiminde ligdeki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Kayserispor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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