Burak Yılmaz'ın açıklamaları sonrası yeniden gündem oldu! "TFF'yi çiftliğe çevirdi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, kendisine "yasa dışı bahis" kumpası kurulmaya çalışıldığını iddia etmiş ve ses getirecek açıklamalarda bulunmuştu.

"DOKUNULMAZLAR MI?"

Yılmaz açıklamasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim bu? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar. Bu hakemler kötü. Bu MHK Başkanı kötü. Niye gitmiyor, nedir bu dokunulmazlığı. Galatasaray da şikayetçi, Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek abi? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben bugün istifa ediyorum. Bıktım çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları sonrası Gazeteci Fatih Altaylı'nın 2 yıl önce yazmış olduğu bir köşe yazısı tekrar gündeme geldi.

İŞTE ALTAYLI'NIN O YAZISI:

"İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu tam bir çiftliğe çevirmiş durumda.

Nasıl mı? Anlatayım...

1) Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu'nun şahsi avukatı Fuat Göktaş yönetim kurulunda ve başkan vekili.

2) Eşinin doktoru jinekolog Zehra Neşe Kavak yönetim kurulunda ve başkan vekili.

3) Ablasının oğlu yani yeğeni Abdullah Ayaz Federasyon'da genel sekreter.

Federasyon Genel Sekreteri ve yeğeni Abdullah Ayaz daha önce Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı idi.

Bir diğer eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz, şimdi TFF Tahkim Kurulu üyesi.

Yine eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Vefa Yunus Taylan şimdi TFF Denetleme Kurulu üyesi.

Ve bir başka eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Cihan Eroğlu TFF İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü ve Denetleme Kurulu üyesi.

Son olarak da eski Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü çalışanı Hakkı Yıldırım da TFF Satın Alma Direktörü.

Tüm TFF Yönetim Kurulu üyelerinden daha yetkili ve daha etkili yeğen Abdullah Ayaz, neredeyse tüm Üsküdar Belediyesi'ni federasyona taşımış durumda ve bu durum TFF yönetiminde de büyük rahatsızlığa neden oluyor.

Başkanın da tam bir çiftlik sahibi gibi davranması ve her yere tek başına gitmesi, tüm kararları kendi başına alması da bir başka mesele.

Şu anda federasyon yönetiminin parçalanmamasının tek nedeni yönetim kurulu üyelerinin 'TFF Yönetim Kurulu üyesi' unvanını sevmiş olmaları.

Ve sadece bu federasyonu ayakta tutmaya yetmez.

Çiftlik yakında dağılır."