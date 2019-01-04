Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli 8 milyon 429 bin 708 TL

Trabzonspor Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz’ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş’tan tecrübeli golcü için 8 milyon 429 bin 708 kuruş fesih bedeli alacağını açıklayan Karadeniz temsilcisi Burak Yılmaz’ın kulüpten alacakları konusunda da uzlaşmaya gittiğini bildirdi. Burak Yılmaz’ın 2 milyon 155 bin Euro’luk alacağından 450 bin Euro indirim yaptığı ve kalan ödemenin sabit kur üzerinden 3 taksitle ödeneceği duyuruldu.

İşte Trabzonspor’un KAP’a yaptığı Burak Yılmaz açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecektir. Ayrıca; şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2 milyon 155 bin Euro tutarındaki alacağından 450 bin Euro indirim yapılarak 1 milyon 705 bin Euro olarak uzlaşılmış, uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10 milyon 656 bin TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."



