SPOR

Burak Yılmaz'ın Çin'e gideceği iddiası asılsız çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yeniden Çin'e gideceği haberleri ters köşe oldu.

Burak Yılmaz'ın Çin'e gideceği iddiası asılsız çıktı

Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın 23 milyon TL’lik ödemeleri için 3 Ocak’a ödeme talimatı verdi… Bu yoklukta kadro dışı bırakılan iki oyuncu için verilen ödeme talimatının nedeni ise FIFA kuralları. Affedilmesi düşünülmeyen iki oyuncu için ödeme yapılmazsa sadece serbest kalmayacaklar. Bu iki oyuncunun hakları saklı kalacak. Olay mahkemeye taşınacak. Süreçte bu rakamın üzerine faiz binecek.

BURAK YILMAZ’IN ÇİN DEDİKODULARI ASILSIZ ÇIKTI

Bu arada Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a gitmek için yaptığı hamleler bir bir boşa çıkıyor… Son olarak siyah-beyazlı yönetime “Çinliler beni istiyor. Elinizi çabuk tutun” şeklinde gönderdiği mesajların desteksiz çıktığı ortaya çıktı. Guangzhou’nun asıl hedefinin Barcelona’nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez olduğu gelen bilgiler arasında.

(FOTOSPOR)

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
Trabzonspor'da seferberlikTrabzonspor'da seferberlik
Abdülkadir Ömür çılgınlığı!Abdülkadir Ömür çılgınlığı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Çin burak yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Avrupa basını F.Bahçe'yi konuşuyor

Avrupa basını F.Bahçe'yi konuşuyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Barcelona’dan Abdülkadir paylaşımı

Barcelona’dan Abdülkadir paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burak Yılmaz'ın Çin'e gideceği iddiası asılsız çıktı

Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor’da transfer seferberliği

Trabzonspor'da seferberlik

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Onur ve Burak'a rest! 'Yattığı yerden...'

Onur ve Burak'a rest! 'Yattığı yerden...'

Olcay Şahan: Trabzonspor'dan ayrılmak istemiyorum

Olcay'dan flaş ayrılık sözleri!

Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.