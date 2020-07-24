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Burak Yılmaz'ın menajerinden veda paylaşımı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2020 08:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile anlaşmasının ardından menajerinden paylaşım geldi. Ali Egesel, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak oyuncunun siyah beyazlı takımdan ayrıldığını doğruladı.

Burak Yılmaz'ın menajerinden veda paylaşımı

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, yeni sezonda Fransa'da top koşturacak. Tecrübeli forvetin Lille transferi birkaç gün içinde resmiyet kazanacak.

Burak'ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.

(İHA)

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