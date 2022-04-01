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  4. Burak Yılmaz'ın yeni adresi çok şaşırtacak!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi çok şaşırtacak!

01.04.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun adı Beşiktaş ile anılıyordu. Süper Lig'e dönmeyi düşünmediği öğrenilen Burak'ın ABD'den teklifler aldığı ortaya çıktı...

Burak Yılmaz'ın yeni adresi çok şaşırtacak!
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Geçtiğimiz sezon Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, önümüzdeki sezon takımdan ayrılıyor... Milli takımdan emekli olan Burak, "Bugüne kadar şerefle ve büyük onurla taşıdığım milli takım formasını, bu akşam son kez giydim. Benden bu kadar" diyerek milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Yeni takımının neresi olacağı da merak konusu olmuştu...

TERS KÖŞE YAPIYOR

Kariyerinde ilginç bir değişim yapmak isteyen Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği ortaya çıktı. 36 yaşındaki golcü oyuncunun ABD'ye yerleşebileceği ve bu sebeple MLS'ten kulüp baktığı bildirildi. Türk futbol tarihinin en önemli golcüleri arasında gösterilen Burak Yılmaz'a MLS'ten yoğun bir ilginin olduğu biliniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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