Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz, Başakşehir ile anlaştı mı? Trabzonspor’da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’ın yeni takımının Başakşehir olacağı iddia edildi.
A Spor’da yayınlanan Takım Oyunu programında Erman Toroğlu’nun ‘Burak'ın Başakşehir’e gideceği konuşuluyor’ ifadesini Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan doğruladı.
Zeki Uzundurukan, ‘İstiyor şu anda. Alacaklarına karşılık işin bittiği konuşuldu. Bundan bir ay önce Göztepe’nin talip olduğu biliniyordu. Burak’ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir’ ifadelerini kullandı.
Öte yandan Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transfer olması için Arda Turan'ın ısrarcı olduğu da kaydedildi.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan TFF'ye protesto
Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı
Ozan Kabak'a dünya devlerinden teklif!
Tolgay Arslan alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu için kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor radikal kararlar almaya hazırlanıyor
Şenol Güneş, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylar nedeniyle ifade verdi
Football Leaks'ten Arda Turan ve Ahmet Bulut'a şok suçlamalar!
Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı 10 gün yok
G.Saray'ın eski yıldızı BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü!
Salih Uçan: Roma'daki iki yılım bana kayıp oldu
Batuhan Karadeniz'den kadro dışı kalma rekoru
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena farkı
Igor Tudor, Genoa ile görüşmelere başladı
Boca Juniors 2 - 2 River Plate
Adana Demirspor Hakan Kutlu'nun görevine son verdi
Borussia Dortmund 3 - 2 Bayern Münih
Okuyucu Yorumları 0 yorum