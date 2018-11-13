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Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

'Burak Yılmaz'ın yeni takımı Başakşehir' iddiası... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu’nun ‘Burak'ın Başakşehir’e gideceği konuşuluyor’ ifadesini doğruladı ve "En yakın olduğu kulüp" dedi.

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz, Başakşehir ile anlaştı mı? Trabzonspor’da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’ın yeni takımının Başakşehir olacağı iddia edildi.

A Spor’da yayınlanan Takım Oyunu programında Erman Toroğlu’nun ‘Burak'ın Başakşehir’e gideceği konuşuluyor’ ifadesini Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan doğruladı.

Zeki Uzundurukan, ‘İstiyor şu anda. Alacaklarına karşılık işin bittiği konuşuldu. Bundan bir ay önce Göztepe’nin talip olduğu biliniyordu. Burak’ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transfer olması için Arda Turan'ın ısrarcı olduğu da kaydedildi.

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