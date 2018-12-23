Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Onur Kıvrak’la birlikte kadro dışı kalan ve alacaklarını tahsil edemediği için Trabzonspor'a TFF aracılığıyla ihtar yollayan Burak Yılmaz için birçok transfer iddiası ortaya atılıyor. Özellikle yıldız golcünün Beşiktaş’a geri dönebileceği haberleri medyada sıkça yer almaya başladı.

Ancak Burak Yılmaz, yeni yıldan itibaren Serie A’da forma giyebilir. 33 yaşındaki golcünün transferi için Napoli kulübü ile her konuda anlaşıldığı öğrenildi. Sadece teknik direktör Carlo Ancelotti’nin son onayı bekleniyor. O da onay verdiği takdirde Burak Yılmaz, yeni yıldan itibaren Napoli forması giymeye başlayacak.

4 OCAK'TA SERBEST KALABİLİR

Menajer Özkan Doğan’ın geçtiğimiz günlerde Napoli’de Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Fabio Cannavaro ile görüşmesi “Acaba Burak tekrar Çin’e mi dönüyor?” sorularını beraberinde getirmişti. Ancak asıl görüşmenin Napoli ile olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor, Burak’a olan 1.6 milyon Euro'luk ödemeyi 4 Ocak 2019 tarihine kadar gerçekleştirmezse 33 yaşındaki oyuncu serbest kalacak.