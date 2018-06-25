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Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un ücretinde indirim istediği Burak Yılmaz, Beşiktaş'a gelmek için menajeri aracılığıyla temas kurdu. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim, "Önce Negredo'yu elden çıkartmamız lazım. Ağustos'a kadar bekle" yanıtını verdi.

Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı

Golcü konusunda geçen sezon Negredo ve Vagner Love'dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı yeniden yuvaya dönmesini dört gözle bekliyor.

Ancak mevcut mali şartlar bunun için elverişli değil. Burak Yılmaz da Siyah-Beyazlı takımda forma giyme konusunda istekli. Trabzonspor'un ücretinde indirim istediği golcü oyuncu, bu konuda olumlu cevap vermedi. Bonservis sorununu kendini çözüp, Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor. Şenol Güneş'in de çok istediği Burak konusunda Beşiktaş, 'Mali disiplin' yapısını bozmaktan uzak duruyor.

BURAK'A KAPIMIZ HEP AÇIK

Siyah-Beyazlı yönetim, Burak Yılmaz'ın yaşanan gol sorununu çözeceğine inanıyor. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Ancak Negredo'nun yüksek yıllık ücreti, kulübün mali yapısını zorluyor. Üstüne Burak'ın alınması halinde bütçenin çok daha dışına çıkacaklarını belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Burak'a şu anda hiç kimsenin itirazı yok. Ancak onun gelmesi için, Negredo'nun mutlaka gitmesi lazım. Bu konuda görüşmelerimiz var. Eğer olumlu sonuçlanırsa, Burak'a kapımız her zaman açıktır" diyorlar. (AKŞAM)

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