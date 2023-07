Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'ten iddialı açıklamalar! ''Şampiyonluk istiyoruz''

İlk yardımcı antrenörlük deneyimine Şenol Güneş'in yanında başlayan Burak Yılmaz ile tecrübeli yardımcı antrenör Şeref Çiçek'e ilk sözleri veren Güneş, transferde önceliklerinin stoper, sol bek, ofansif ve defansif ortasaha ile forvet olduğunu söyledi.

BURAK YILMAZ: SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUZ

Burak Yılmaz, "Yeni antrenörlük hayatıma Şenol Hoca'nın yanında başlamaktan dolayı oldukça mutluyum. Beşiktaş için buradayım. Beşiktaş'a en ufak bir katkım dahi olsa ne mutlu bana. Sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Deneyimli antrenör Şeref Çiçek ise "Öncelikle Burak Hoca'ya da hoş geldin diyorum. Kendisini çok hazır bir şekilde aramızda görmekten dolayı mutluyum. Hep kazanan bir isimdi burada da da iyi bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.

Yardımcılarını antrenman sahasına uğurladıktan sonra basın toplantısına tek başına devam eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ekibin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece başarının geleceğini düşünüyorum. Sezonun hazırlıklarına kendi tesislerimizde başladık. Burada geçirdiğimiz dönemde sağlık kontrolleri ve hazırlık sürecimiz var. Sakat ve milli takımda olan oyuncularımız var. Burada çalışmalarımız bitince Avrupa'ya gideceğiz. Orada 3 hazırlık müsabakasına çıkacağız. 21 Temmuz'da döneceğiz ve 27 Temmuz'da oynayacağımız UEFA Avrupa Konferans müsabakamıza odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Süper Lig, Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini söyleyen Güneş, "Takım olarak bu sezon önümüzde 3 kulvar var. Her kulvarda da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hedefimiz Süper Lig'de tabii ki şampiyonluk. Elimizden gelen en iyi şekilde sahada mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Takımımız kadro olarak tamam değil. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"SAĞ STOPER VE SOL BEK TRANSFER DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BÖLGELERİN BAŞINDA GELİYOR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren deneyimli teknik direktör, "Transfer dönemi bence en fazla 1 ay sürmeli. Oyuncu ile transfer görüşmesi yapıyorsunuz. Ama lig başlıyor, oyuncu size karşı rakip takımda forma giyiyor. bunların daha planlı ve programlı olması gerekir. Biz de bu süreci hızlandırmak ve en yakın zamanda nihayete vardırmak istiyoruz. Bizim transfer olarak sağ stoper almamız şart. Zamana göre diğer bölgelere de yöneleceğiz. Orta sahada bir tane defansif özelliği baskın bir oyuncu bir tane de hücum özelliklerine sahip bir oyuncu ihtiyacımız var. 2 transfer ile orta alanımızı tam anlamıyla güçlendirmiş oluruz. Hücumda açık bir forvet arayışımız var. Sol bek de transfer düşündüğümüz bölgelerin başında geliyor fakat önceliğimiz stoper olacak. Orta sahada mevcut oyuncularıma güveniyorum ama maç sayısı ve yoğunluğu sebebiyle takviye yapmak istiyoruz. Bu bölgelerde değerlendirmek üzere tabii ki aramıza alt yapıdan dahil olan genç arkadaşlarımız da değerlendiriyoruz. Düşündüğümüz isimler takıma ne kadar erken gelir ve çalışmalara başlarsa tabii ki o kadar iyi olacaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı transfer süreci olabildiğince kısa olmalı diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"HALİL DERVİŞOĞLU'NU TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUM"

Genç, istekli ve Türk olması Halil'i ön plana çıkartıyor diyen Şenol Güneş, "Ghezzal ve Redmond'un durumuna göre hareket edeceğiz. Bu oyuncuları besleyecek kaliteli oyuncular takımımıza güç katacaktır. Ekonomik boyutu da tabii ki önemli. Halil Dervişoğlu'nu takımda görmek istiyorum. Sağ, sol ve santrfor olarak oynayabilen ve kendini geliştirmeye açık genç bir oyuncu. Takıma yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Afrika Uluslar Kupası'nın takımı etkilememesi için de planlamalar yaptığının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bu durumu biz başından itibaren düşünüyoruz. Transfer çalışmalarımızı da buna göre yönlendiriyoruz. Afrika Uluslar Kupası, sezon ortasında kadromuzu etkilemesin diye en iyi kararı vermek istiyoruz. Oturmuş bir kadroda en fazla 2 bölgeden feragat edebiliriz. Fazlası gidişatı olumsuz engeller" dedi.

Somaspor'dan kadroya katılan Emrecan Bulut hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Güneş, "Emrecan'ı henüz izleme şansım olmadı. Ama bakacağız, en iyi şekilde değerlendirmemizi yapacağız. Onun yanı sıra bizim alt yapıdan da genç oyuncularımız var. Hepsi prıl pırıl bireyler. Hepsi için aynı şey geçerli" açıklamalarında bulundu.

"TRİBÜNLERDE DE KÜFÜRÜN ŞİDDETİN OLMADIĞI BİR FUTBOL İSTİYORUZ"

Sezon boyunca 50'nin üzerinde maça çıkacaklarını da dile getiren Şenol Güneş, "Biz Beşiktaş olarak her zamanki gibi adaletli, ahlaklı ve şeffaf olacağız. Genel anlamda böyle bir lig temenni ediyoruz. Güveneceğimiz bir federasyon olması sadece bizim için değil tüm takımlar için önemli. Biz güvenli ve cesur oyun oynayacağız. Zor bir sezon olacak. Geçen sene kesik kesik bir lig atlattık. Ligde 38 maça çıkacağız. Kupa ve Avrupa müsabakalarımız ile bu sayı 50'nin üzerine çıkacaktır. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Oyunumuzdan sizler ve taraftarımız keyif alsın istiyoruz. Tribünlerde de küfürün şiddetin olmadığı bir futbol istiyoruz. Bunun için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Güvenilir bir MHK istiyoruz. Bireylere ve kurumlara adaletli ve eşit mesafede yaklaşan kurumlar istiyoruz" diye konuştu.

"BİZ İŞİMİZİ DOĞRU YAPIP ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Avrupa'daki hedeflerinin sorulması üzerine konuşan tecrübeli isim "Biz Şampiyonlar Ligi de olsa her takımı yenmek için sahada olacağız. Şu an hazırlık dönemindeyiz ve hatalar eksikler olabilir. Ama resmi maçlara başladığımız günden itibaren her maça aynı ciddiyet ile çıkmak durumundayız. Tabii ki bu süreçte kimler ile karşılaşacağız, kimler ile eşleşeceğiz bu da önemli. Biz işimizi doğru yapıp çok çalışacağız. Kadromuza ve oyuncularımıza güveniyoruz ama yeterli değil. Geçen senenin üzerine koyarak ilerlememiz gerekiyor. Önceliğimiz oyuncularımızın performansını arttırmak, kaliteli oyun oynamak. Zaten gerisi bizi başarıya götürecektir" şeklinde konuştu.