Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu

Yaşanan olayların para ile alakası olmadığını söyleyen yıldız futbolcu, 'Sorun ödememeleri veya miktar değil, bana olan yaklaşımları' dedi. 33 yaşındaki oyuncu 'Bundan sonra yine bana ödeme yapmazlarsa, her ay için yine TFF'ye başvuracağım' şeklinde konuştu.
Yeni yönetminin kendisini hedef göstererek transfer döneminde sürekli olarak maaşını gündeme getirdiğini ve bu durumun kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirten Burak, 'Beni istemiyorlardı ama yüzüme bir şey söyleyemediler. Arkamdan Arap kulüpleriyle görüştüler' diyerek yönetimi suçladı. Yönetim tarafından takımda istenmediğini düşünen golcü oyuncu devre arasında 2016 yılında olduğu gibi Çin'in yolunu tutabilir. (AÇIK MERT KORKUSUZ)
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