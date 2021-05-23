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Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille şampiyon oldu

23.05.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de A Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 10 yıl aranın ardından lig şampiyonu oldu.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille şampiyon oldu

Fransa Ligue 1’de haftaya en yakın rakibi Paris Saint-Germain’in (PSG) 1 puan önünde 80 puanla giren Lille, 38’inci ve son haftada deplasmanda Angers’a konuk oldu.

Raymond Kopa Stadı'nda oynanan mücadeleye A Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11’de başladı. T

eknik direktör Christophe Galtier sahaya şu 11’i sürdü: “Maignan, Zeki, Djalo, Botman, Mandava, Andre, Soumare, Sanches, Yusuf, David, Burak.” Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 10'uncu dakika David, 45+1'de de Burak'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Lille, 90+2'nci dakikada Fulgini'nin golüne engel olamasa da mücadeleden 2-1’lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonuçla puanı 83’e çıkartan ve takipçisi PSG’nin 1 puan önünde lig kupasını 4’üncü kez müzesine götüren Lille'de karşılaşma sonrası oyuncular büyük sevinç yaşadı.

MİLLİ ETKİ

Bu sezon A Milli futbolcuların müthiş bir performans sergilediği Fransız ekibinde Burak Yılmaz 16 gol 5 asist, Yusuf Yazıcı 7 gol 4 asist, Zeki Çelik ise 3 gol 2 asist ile takımlarını sırtlayan isimler oldu.

PSG’NİN GALİBİYETİ YETMEDİ

Haftanın diğer maçında ise PSG, deplasmanda Brest ile karşılaştı. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan ve Lille’nin puan kaybını bekleyen PSG, 19'uncu dakikada Neymar'la penaltıdan yararlanamadı.

Konuk ekip, 37'nci dakikada Faivre'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. PSG, 71’inci dakikada Mbappe ile farkı 2’ye çıkardı ve mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla puanını 82’ye çıkartan Paris ekibi, Lille’in ardından ligi ikinci sırada tamamladı. (DHA)

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