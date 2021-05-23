Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille şampiyon oldu

Fransa Ligue 1’de haftaya en yakın rakibi Paris Saint-Germain’in (PSG) 1 puan önünde 80 puanla giren Lille, 38’inci ve son haftada deplasmanda Angers’a konuk oldu.

Raymond Kopa Stadı'nda oynanan mücadeleye A Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11’de başladı. T

eknik direktör Christophe Galtier sahaya şu 11’i sürdü: “Maignan, Zeki, Djalo, Botman, Mandava, Andre, Soumare, Sanches, Yusuf, David, Burak.” Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 10'uncu dakika David, 45+1'de de Burak'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Lille, 90+2'nci dakikada Fulgini'nin golüne engel olamasa da mücadeleden 2-1’lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonuçla puanı 83’e çıkartan ve takipçisi PSG’nin 1 puan önünde lig kupasını 4’üncü kez müzesine götüren Lille'de karşılaşma sonrası oyuncular büyük sevinç yaşadı.

MİLLİ ETKİ

Bu sezon A Milli futbolcuların müthiş bir performans sergilediği Fransız ekibinde Burak Yılmaz 16 gol 5 asist, Yusuf Yazıcı 7 gol 4 asist, Zeki Çelik ise 3 gol 2 asist ile takımlarını sırtlayan isimler oldu.