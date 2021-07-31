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Bural Elmas'tan Olimpiu Morutan açıklaması

31.07.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile adı geçen Olimpiu Morutan için arka arkaya flaş açıklamalar geldi.

Bural Elmas'tan Olimpiu Morutan açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istediği isimler arasında yer alan Olimpiu Morutan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Romanya'dan ayrılmak isteyen ve Galatasaray'da forma giymek istediğini belirten Morutan'ın transferinde anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmasi bu haberleri yalanladıu.

BECALI: 10 MİLYON EUROYA SATARIM"

FCSB Başkanı Gigi Becali kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Morutan'a Galatasaray'dan teklif aldığını ve oyuncusunu satacağını duyurmuştu. Rumen basınında yeni bir açıklama yapan Becali, şu ifadeleri kullandı;

"Olimpiu Morutan'ın transferi %99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray ile görüşüyoruz. 10 milyon euro istedim. Galatasaray önce 8, sonra 9 verdi. 10 milyon eurodan ucuza olmayacağını söyledim ve muhtemelen bu rakamı ödemeye karar verdiler. Yarın teklifi gönderirler."

BURAK ELMAS: BU PARAYA OLMAZ

Gigi Becali'nin bu sözleri üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Burak Elmas "Olimpiu Morutan'ın maliyeti sebebiyle bu transferde bir girişimimiz yok." diyerek transferde masadan kalktıklarını duyurdu.

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TERİM: MORUTAN ÇOK İYİ FUTBOLCU

Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanan rövanş maçı öncesi Morutan'ı istediğini dile getirmişti. Terim, "Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

104 MAÇTA 14 GOL 30 ASİST

22 yaşındaki Romen futbolcu Olimpiu Morutan'ı FCSB, 2018 yazında Botosani'den 700 bin euro'ya transfer etmişti. Morutan, FCSB formasıyla çıktığı 104 maçta 14 gol atıp 30 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu adamda gelecek olsa Galatasaray a değmez zaten o yüzden bu adama bu paralar verilmez
3m Euro dan fazla vermeyin. gelmiyorsa koyun atalay i , bartug u çekin 10 numaraya gençler oynasin
Becali 10M € aşağı satmaz dedim, kirli çıkı çünkü o. Olimpiu devam eder FCSB’de oynamaya.

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