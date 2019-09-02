Burası Antalya... Havalimanında binlerce eşya unutuldu

Kum- deniz ve güneş üçlemesinin merkezi, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Bu yıl 16 milyon turist hedeflenen kente, 1 Ocak- 31 Ağustos arasında 193 ülkeden 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. Özellikle yaz aylarında hava trafiğinin arttığı kentte, bu yılın 7 aylık bölümünde unutkan yolcular Antalya Havalimanı'nda 4 bin 525 eşya unuttu.

5 YIL SAKLANIYOR

Buluntu eşyalar havalimanı görevlileri tarafından kayıp eşya bürosunda tek tek kayıt altına alınıyor. Sahipleri tespit edilen eşyalar, dünyanın dört bir yanına kargoyla ulaştırılıyor. Sahibi bulunamayan eşyalar ise türüne ve özelliklerine göre 5 yıla kadar muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda alınmayan maddi değeri olan eşyalar ihaleyle satışa sunuluyor, maddi değeri olmayanlar ise imha ediliyor.

7 AYDA 4 BİN 525 KAYIP EŞYA KAYDA ALINDI

Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Veli Ilgaz Arnaz, bulunan her eşyanın kayıt altına alınarak muhafaza edildiğini söyledi. 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında havalimanı sınırlarında 4 bin 525 kayıp eşya bulunduğunu, bunlardan 1015'inin sahiplerine teslim edildiğini kaydeden Arnaz, yolcuların genelde uçuş telaşından eşyalarını unuttuğunu belirtti.