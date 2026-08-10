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Burası Türkiye'de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı

Kış turizmi ile tanınan Uludağ, zirvesinde sakladığı milyonlarca yıllık jeolojik mirasla da dikkat çekiyor. Buzul aşındırmasının etkisiyle oluşan Aynalı, Karagöl, Buzlu, Kilimli, Heybeli, Kovukdere ve Çayırlıdere gölleri, doğanın binlerce değil milyonlarca yıllık serüveninin izlerini günümüze taşıyor.

Burası Türkiye'de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı

Zengin jeomorfolojik ve tektonik yapının sonucunda oluşan yüzeysel ve yer altı sularıyla beslenen bu göller, dağcılık sporunu ve doğa yürüyüşünü sevenler için farklı olanaklar tanıyor.

Burası Türkiye de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı 1

Buzul aşındırmasının şekillendirdiği 7 göl, Uludağ'ın geçmişten günümüze uzanan doğal mirasını da gözler önüne seriyor.

Burası Türkiye de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı 2

"BUNLARIN İVEDİLİKLE KORUMAYA ALINMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Uludağ'daki göllerin önemini anlattı.

Yıldız, göllerin tamamının milyonlarca yılda oluştuğuna dikkati çekerek, "Kısa sürelerde ya da yapay bir oluşum değil. Bunlar jeomiras niteliği taşıyan doğal oluşumlardır. Milyon yıllar içerisinde meydana gelmektedir." dedi.

Burası Türkiye de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı 3

Jeomiras kavramının henüz ülkede tam anlamıyla oturmadığını belirten Yıldız, şöyle devam etti: "Dünyada her yıl ilk 100 olarak UNESCO'nun da içerisinde olduğu bir liste açıklanır. Burada ilk 100'e giren Türkiye'den bazı örnekler var. Nemrut Dağı gibi, Kapadokya gibi. Yine Salda Gölü bu şekilde. Marmara Bölgesi'nde de Uludağ'da da buna aday olabilecek çok fazla yapı var. Göller de sadece bunlardan bir tanesi. Geçmişin bize vermiş olduğu jeolojik evrimi anlayabilmemiz, gelecekte de benzer çalışmaları yürütebilmemiz için bunların ivedilikle korumaya alınması, jeomiras niteliği kazandırılması önem arz etmektedir."

Burası Türkiye de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı 4

GÖLLERDEKİ SU SEVİYESİ BU SENE ARTIŞ GÖSTERDİ

Mehmet Yıldız, 2023'te oda olarak Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) üyeleriyle Göller Bölgesi'nde çalışma yaptıklarını, burasının jeomiras statüsüne alınması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Göllerin oluşum aşamalarını anlatan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uludağ, bilindiğinin aksine volkanik bir dağ değil, bir tektonik ve magmatizmanın etkisiyle oluşmuş bir dağ. Burada hiçbir zaman volkan oluşmamış. Yani bir patlama meydana gelmemiş. Bu sebeple bir krater gölümüz bulunmamakta. Görmüş olduğumuz bu göller ise buzul aşındırmasıyla, jeolojik birimlerin aşınması sonucu ve önünde de moren birikintilerin oluşması sonucu yüzey suları ve yer altı sularının bu teknelere dolması sonucu oluşmuş."

Yıldız, kış aylarında Uludağ'ın zirvesindeki yoğun kar yağışı ve bahar yağmurlarının etkisiyle göllerdeki su seviyesinin son yıllara oranla arttığına değindi.

Burası Türkiye de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı 5

"SUYUN ÖNCEKİ 5 YILA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞUNU GÖREBİLİRİZ"

Kar yağışının doğanın doğal depolama sistemi olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu mevsimde bile çıktığınız zaman halen erimemiş kar kütlelerini görebiliyorsunuz. Devamlı bir beslenme, tüketimin arttığı, atmosferik yağışların da düştüğü bu dönemlerde, sürekli bir beslenme imkanı sunuyor. Hem yer altı sularımızda hem de pınarlarımızdaki suların artmasıyla bölgeye çıktığınız zaman buradaki suyun önceki 5 yıla göre çok daha fazla olduğunu görebiliriz ancak oradaki jeolojik yapıyla alakalı suyun derinliği değişebilir. Örneğin Kilimli Göl 4,5 metre yüksekliğindeyken diğer bir gölümüzün etrafındaki duvarlar 300 metre yüksekliğinde."

Burası Türkiye de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı 6

Burası Türkiye de! Bir zamanlar buzullarla kaplıydı: 7 gölün sırrı ortaya çıktı 7
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Bursa Uludağ buzul
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