Ne yaşlanıyor ne ürüyor: Aristoteles'ten Freud'a herkesi çıldırtan 2500 yıllık sır!

Yılan balıklarının, doğal ortamda çiftleştiği ve yumurta bıraktığının hiç görüntülenemediğini, üremek için Bafa Gölü’nden Sargasso Denizi’ne yaklaşık 7 bin kilometre göç etmesinin de oldukça ilginç olduğunu belirten Karya Farma HBX Academy Kurucusu Hakan Başlık, "Aristoteles’ten Sigmund Freud’a kadar birçok bilim insanının çözmeye çalıştığı yılan balıklarının üreme gizemi, yüzyıllardır araştırılıyor. Yılan balıklarının yaşam döngüsü Sargasso Denizi’nde başlıyor. Okyanus akıntılarıyla Akdeniz’e ulaşan yavruların bir bölümü, Büyük Menderes Nehri üzerinden Bafa Gölü havzasına geliyor.

Burada yıllarca büyüyen balıklar, üreme döneminde yeniden Sargasso Denizi’ne doğru göçe başlıyor. Sigmund Freud ise 1876 yılında yüzlerce yılan balığını incelemesine rağmen bu balıkların hangisinin erkek ya da dişi olduğunu tespit edemediğini belirtiyor. Danimarkalı bilim insanı Johannes Schmidt’in yaklaşık 18 yıl süren araştırmaları, en genç larvaların Sargasso Denizi’nde bulunduğunu ortaya koyuyor. Ancak çiftleşmenin nerede, hangi derinlikte ve nasıl gerçekleştiği hala bilimsel araştırmaların konusu olmayı sürdürüyor" dedi.

DAYANIKLILIKLARI MEST ETTİ

ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge Academy, yılan balıklarının uzun göç sürecindeki hücresel dayanıklılık ve çevresel uyum mekanizmalarını bilimsel bir model olarak inceliyor.

Karya Farma HBX Ar-Ge Academy Kurucusu Hakan Başlık, "Yılan balığının üreme yolculuğu, doğanın hala tam olarak çözülemeyen en ilginç olaylarından biridir. Yaklaşık 7 bin kilometrelik göç sırasında sıcaklık, tuzluluk ve çevresel stres değişimlerine uyum sağlaması, bu canlıyı biyolojik dayanıklılık açısından önemli bir araştırma modeli hâline getiriyor" diyerek yılan balıklarının dayanıklılık mekanizmalarını Ege’nin endemik bitkileri ve 18 spesifik stratejik patentten oluşan Ar-Ge portföyü kapsamında değerlendirdiklerini belirtti. Başlık, HBX Academy aracılığıyla bilimsel bilginin genç araştırmacılara aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır