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Burası Türkiye'nin saklı cenneti: Nadire Kanyonu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 08.07.2019 08:13 | Son Güncelleme

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki tarafı Toros Dağlarıyla oluşan Nadire Kanyonu, doğa tutkunların yeni gözdesi oldu. Rengi nedeniyle halk tarafından Turkuaz Gölü olarak adlandırılan Ermenek Barajı'na akan suların da kanyondan geçmesi nedeniyle, kanyon içinde tekneyle geziliyor.

Burası Türkiye'nin saklı cenneti: Nadire Kanyonu
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Taşeli Platosu'nda yer alan dağlık ve ormanlık sarp kayalarla çevrili bir kalenin önünde kurulan Ermenek, doğa ve tarihi yapısıyla turizmin yeni gözdesi olmaya başladı. Konya, Antalya ve Mersin'e komşu olan Ermenek'e ilçesine Göksu'nun güney kolu olan Ermenek Çayı'nın üzerinde oluşan Ermenek Barajı ile Nadire Kanyon’u turkuaz rengiyle güzellik katıyor. Fariske Çayı'nın, baraja akan sularıyla dolu olan kanyon, derin olma özelliğini de taşıyor. İki tarafı devasa Toros Dağlarından oluşan kanyon, Ermenek Belediyesi'ne ait teknelerle geziliyor.

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Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Ermenek'in 5 bin yıllık bir tarihin izlerini taşıdığını, doğası ve tarihi yapılarıyla keşfedilmeyi beklediğini söyledi. Ermenek'i, Türkiye'nin yeni bir turistlik bölgesi yapmayı planladıklarını ifade eden Zorlu, ''Tatil turizminin anlamı artık değişti. 5 yıldızlı otellerdeki modern köleliğe karşı çıkmaya başladı. Ermenek'te doğaya iç içe oluyorsunuz. Biz zaten mümkün olduğu kadar turizm yatırımlarımızı betonsuz, demirsiz; ahşap ve taş ağırlıklı yapacağız. Burada bungalov türü yapılanma, kamp ve karavan türü yapılanmalar olarak, doğası ve yapısını koruyacağız. Ermenek'te evlerimizin yüzde 70'nin kapılarının üzerinde anahtar durur. Kilitlenmez. Bu bizim misafirperverliğimizi gösterir. Ermenek Barajı, turkuaz rengiyle insanı büyülüyor. Barajda tekne turlarımız var, yüzen evimiz var. Baraj kıyısında in evlerimiz var. Ermenek'e organik köy yaptırıyoruz. Yöremize ait 46'ya yakın organik ürünleri tespit ettik. Bu ürünlerimizi bu evlerde ve e- ticaretle satacağız" diye konuştu.

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Ermenek'e en büyük güzelliği ise Nadire Kanyonu'nun kattığını belirten Zorlu, şunları söyledi:

''Nadire Kanyonumuz, Ambar Boğazı'ndan girince 10 kilometre uzunluğundadır. Orada doğanın bütün renklerini, su oyunlarını görebilirsiniz. İnsanların yapay olarak yapamayacakları Ayhatun Mağarası var. Ayrıca kanyona küçük parmak iskelelerle, orada küçük çay bahçeleri, restoranlar oluşturacağız. Hatta seneye tekneyle üç saat gidip- gelmek sıkıcı olmasın diye, tekneyle giden turist, karaya çıkıp ATV veya üstü açık ciplerle dönecek. Böylelikle foto safari yapabilecek.'' (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat Nadire Kanyonu Toros Dağları

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