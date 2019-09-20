Burçin Terzioğlu kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

Oyunculuğa çok küçük yaştan başlayan Burçin Terzioğlu yıllar için pek çok başarılı çalışmaya imza attı. Özellikle Poyraz Karayel dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu’nun Instagram’ın en popüler Türk ünlülerinden. Son olarak Kurşun dizisinde izleyeceğimiz Terzioğlu'nun boyu, kilosu, yaşı, dizileri, filmleri, Instagram hesabı, sevgilisi vb. sık sık merak edilip araştırılıyor. Biz de sizin için Burçin Terzioğlu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

YAŞI

9 Mart 1980 doğumlu olan Burçin Terzioğlu, 2019 Eylül ayı itibari ile 39 yaşındadır. Doğum tarihine göre burcu Balık’tır.

BOYU

Burçin Terzioğlu'nun boyu 1.60 metredir.

KİLOSU

Oyuncunun kilosu çeşitli kaynaklarda 49 ila 50 kilo olarak geçmektedir.

NERELİ

Burçin Terzioğlu İstanbul doğumludur.

GÖZ RENGİ

Yeşil-Kahverengi.

SAÇ RENGİ

Kahverengi

DİZİLERİ

Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı diziler ve bu dizilerde canlandırdığı karakterler şunlardır:

Perihan Abla (1986-1988) = Yardımcı Karakter

Yeniden Doğmak (1987) = Yardımcı Karakter

Doktorlar (1989) = Billur - Yardımcı Karakter

Mahallenin Muhtarları (1992) = Simge - Yardımcı Karakter

Kavak Ailesi (1992) = Fındık Yeğen - Yardımcı Karakter

Solan Gül (1993) = Gülten - Yardımcı Karakter

Sırılsıklam (1998) = Feride - Yardımcı Karakter

Yılan Hikâyesi (1999-2001) = Azat - Yardımcı Karakter

Tirvana (2000) = - Yardımcı Karakter

Çiçek Taksi (2001-2002) = Sinem - Yardımcı Karakter

Üzgünüm Leyla (2002) = - Yardımcı Karakter

Kınalı Kar (2002) = Pınar Beyoğlu - Yardımcı Karakter

Melekler Adası (2004) = Ceren - Yardımcı Karakter

Aliye (2004) = Ümit - Yardımcı Karakter

Kadın İsterse (2004-2006) = Demet - Yardımcı Karakter

Fırtına (2006) = Zeynep Dalcı - Başrol Oyuncusu

Çemberin Dışında (2007) = Laçin Sürmen - Başrol Oyuncusu

Ey Aşk Nerdesin? (2009) = Zeliş (Zeliha Yılmaz) - Başrol Oyuncusu

Ezel (2009-2010) = Azad Karaeski Kırgız - Yardımcı Karakter

Merhamet (2013) = Deniz - Yardımcı Karakter

Poyraz Karayel (2015-2017) = Ayşegül Umman - Başrol Oyuncusu

Hakan: Muhafız (2018-) = Rüya - Yardımcı Karakter