Burçin Terzioğlu kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

Oyunculuğa çok küçük yaştan başlayan Burçin Terzioğlu yıllar için pek çok başarılı çalışmaya imza attı. Özellikle Poyraz Karayel dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu’nun Instagram’ın en popüler Türk ünlülerinden. Son olarak Kurşun dizisinde izleyeceğimiz Terzioğlu'nun boyu, kilosu, yaşı, dizileri, filmleri, Instagram hesabı, sevgilisi vb. sık sık merak edilip araştırılıyor. Biz de sizin için Burçin Terzioğlu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.
YAŞI
9 Mart 1980 doğumlu olan Burçin Terzioğlu, 2019 Eylül ayı itibari ile 39 yaşındadır. Doğum tarihine göre burcu Balık’tır.
BOYU
Burçin Terzioğlu'nun boyu 1.60 metredir.
KİLOSU
Oyuncunun kilosu çeşitli kaynaklarda 49 ila 50 kilo olarak geçmektedir.
NERELİ
Burçin Terzioğlu İstanbul doğumludur.
GÖZ RENGİ
Yeşil-Kahverengi.
SAÇ RENGİ
Kahverengi
DİZİLERİ
Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı diziler ve bu dizilerde canlandırdığı karakterler şunlardır:
Perihan Abla (1986-1988) = Yardımcı Karakter
Yeniden Doğmak (1987) = Yardımcı Karakter
Doktorlar (1989) = Billur - Yardımcı Karakter
Mahallenin Muhtarları (1992) = Simge - Yardımcı Karakter
Kavak Ailesi (1992) = Fındık Yeğen - Yardımcı Karakter
Solan Gül (1993) = Gülten - Yardımcı Karakter
Sırılsıklam (1998) = Feride - Yardımcı Karakter
Yılan Hikâyesi (1999-2001) = Azat - Yardımcı Karakter
Tirvana (2000) = - Yardımcı Karakter
Çiçek Taksi (2001-2002) = Sinem - Yardımcı Karakter
Üzgünüm Leyla (2002) = - Yardımcı Karakter
Kınalı Kar (2002) = Pınar Beyoğlu - Yardımcı Karakter
Melekler Adası (2004) = Ceren - Yardımcı Karakter
Aliye (2004) = Ümit - Yardımcı Karakter
Kadın İsterse (2004-2006) = Demet - Yardımcı Karakter
Fırtına (2006) = Zeynep Dalcı - Başrol Oyuncusu
Çemberin Dışında (2007) = Laçin Sürmen - Başrol Oyuncusu
Ey Aşk Nerdesin? (2009) = Zeliş (Zeliha Yılmaz) - Başrol Oyuncusu
Ezel (2009-2010) = Azad Karaeski Kırgız - Yardımcı Karakter
Merhamet (2013) = Deniz - Yardımcı Karakter
Poyraz Karayel (2015-2017) = Ayşegül Umman - Başrol Oyuncusu
Hakan: Muhafız (2018-) = Rüya - Yardımcı Karakter
FİLMLERİ
Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı filmler ve bu filmlerde canlandırdığı karakterler şunlardır:
Patron Duymasın (1985) = Yardımcı Karakter
Çıplak Vatandaş (1985) = İbrahim'in Kızı - Yardımcı Karakter
Hasretinle Yaşanmıyor (1986) = Burçin - Yardımcı Karakter
İki Milyarlık Bilet (1986) = Gül - Yardımcı Karakter
Baba Yüreği (1987) = Aslı - Yardımcı Karakter
Hayallerim, Aşkım ve Sen (1987) = Rukiye - Yardımcı Karakter
Fazilet (1989) = Fazilet'in Kızı - Yardımcı Karakter
Menekşe Koyu (1991) = Ayşe - Yardımcı Karakter
Annem ve Ben (2000) = Gül - Başrol Oyuncu
Oyun Bitti (2000) = - - Başrol Oyuncu
Taştan Kalp (2003) = Özlem - Başrol Oyuncu
Halam Geldi (2014) = Benek (Anne) - Başrol Oyuncu
INSTAGRAM HESABI
Sanatçının onaylı yani resmi Instagram hesabı “burcinterzioglu” adınadır. Instagram hesabında günlük hayatından karelerle beraber, çalışamalarından, özel çekimlerden fotoğraflar da paylaşıyor. 2019 Eylül ayı itibari ile 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.
TWITTER HESABI
Sanatçının onaylı yani resmi Twitter hesabı "@terziogluburcin" adınadır. Eylül 2019 itibari ile Twitter'da 222 bin takipçisi bulunuyor.
SEVGİLİ / EŞ
Burçin Terzioğlu 2008 yılında Murat Yıldırım ile evlenmiş, çift 2014’te ayrılmıştır. Daha sonra Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşı İlker Kaleli ile aşk yaşamıştır.
BURÇİN TERZİOĞLU’NUN VİKİPEDİ SAYFASI
Sanatçının vikipedi sayfasında özel yaşımı ve kariyerinden detaylar ile filmografisi yer almaktadır.
“Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.
Kadın İsterse dizisinde "Demet" rolüyle parladı. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015-2017 arasında Poyraz Karayel dizisinde başrolde bulunduktan sonra son olarak Hakan: Muhafız dizisinde rol almıştır. 2019’da Fox Tv’nin yeni dizisi Kurşun’da Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaşacak..
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