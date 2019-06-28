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Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'den hayranlarını heyecanlandıran fotoğraf

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Efsane dizi Poyraz Karayel'deki aşkları gerçeğe dönüşen İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 3,5 yılın ardından ayrılmışlardı. İkilinin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'den hayranlarını heyecanlandıran fotoğraf

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin aşkları efsane dizi Poyraz Karayel'de başlamış 3,5 yılın ardından bitmişti.

Yayınlandığı zaman izlenme rekorları kıran Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, hayranları tarafından en çok beğenilen çift olarak gösteriliyordu.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY HEYECANLANDIRDI

Hayranlarını oldukça üzen bu ayrılığın ardından ikilinin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftaki ayrıntı, hayranlarını heyecanlandırdı.

"AŞK İLE BAK"

Oyuncu Burçin Terzioğlu Boğaz manzaralı fotoğrafının altına 'Aşk ile bak' notunu düştü. Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ise benzer fotoğrafı yorumsuz paylaştı.

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BARIŞTIKLARI KONUŞULUYOR

Her şey ikilinin benzer kareleri bir kaç saat aralıklarla paylaşmasıyla başladı. Kaleli ve Terzioğlu'nun bu paylaşımdan sonra hayranları tarafından barıştıkları iddiası ortaya atıldı.

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burçin terzioğlu

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