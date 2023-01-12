Burçların asla vazgeçemediği yemekler! Burçlar en çok hangi yemeği sever?

Burçlar görünüşümüz, karakterimiz ve ilgi alanlarımızla ilgili birçok bilgi verebiliyor. Temel zevklerimizi belirleyen burç özelliklerimiz sıklıkla yediğimiz yiyecekler üzerinde de büyük rol oynuyor. Burçların en sevdiği yemeklerin listesi çıkartıldı. Bazı burçlar sağlıklı beslenmeye önem verse de bazılarının Türk mutfağının eşsiz yemeklerine olan tutkusu dikkat çekti.

BURÇLARIN EN SEVDİKLERİ YEMEKLER

KOÇ BURCU

Öncü, maceraperest ve inatçı olan koç burçları deniz ürünlerine hayranlıklarıyla biliniyor. Koç burçları kalamara hayır diyemiyor!

Kalamar tarifi

300 gram kalamar

1 adet limon suyu

1 şişe maden suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı karbonat

1/2 su bardağı un

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Kalamarları derin bir kaba alın, üzerine karnonat, şeker ve limon suyunu ekleyerek yaklaşık 15-20 dakika yoğurun. Yoğurdukça kalamarlar köpürecektir. Kalamaların yumuşaması için yoğurma işlemini mutlaka yapın.

Üzerine maden suyunu ekleyin ve streçleyip en az 3 saat dolapta dinlendirin. Ne kadar uzun süre dinlenirse o kadar lezzetli ve yumuşak olacaktır.

Dolaptan çıkardığınız kalamarları süzdürün.

Un içerisine tuz ekleyin ve karıştırın. Kalamarları una bulayın. Tavaya yağı alıp kızdırın.

Kızgın yağda 5 dakika Kızartın. Havlu kağıt üzerine alıp fazla yağını süzdürün.

Tarator sosla servis edin.

Yemeğe en düşkün olan burç denildiğinde ilk akla Boğa burçları geliyor. Boğa burçları için et yemekleri ve kebaplar vazgeçilmez yemekler arasında bulunuyor.

Adana kebabı tarifi

Malzemeler

600 gram kıyma (kuzu ve dana karışık)

1 yemek kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağ (isteğe bağlı)

1 adet kapya biber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Kıymaya pul biberini ekleyin ve 15 dakika yoğurun.

Sonrasında tuz, kapya biber ve tereyağını da ekleyip 5 dakika daha yoğurmaya devam edin.

Yoğururken ara ara elinizi ıslatın. Böylelikle yoğurma işlemi daha kolay olacaktır. Homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Kıvam alan kıymadan parçalar koparıp çöp şişlere geçirin.

En az 5-6 saat dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.

Süre sonunda ister fırında, isterseniz de tava da pişirebilirsiniz. Fırında pişireceksiniz 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar ters yüz ederek pişirebilirsiniz. Dilerseniz pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinde ya da fırın ızgarası üzerinde pişirebilirsiniz.

Yanına bol garnitür ve ayranla servis edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Canlı ve sempatik ikizler burcu için uzun sohbetler içeren sofralar önem taşımaktadır. Saatlerce konuşabilecekleri bu sofralarda favori yiyeceklerinin mantı olduğunu paylaşırlar.

Kayseri mantısı tarifi

Malzemeler

2 su bardağı su

1 adet yumurta

4-4,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

400 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1/4 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Hamur için,yumurta ve suyu çırpın.

Azar azar unu ilave edin.

Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

O sırada harcı hazırlayın.Bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

Hamuru ceviz büyüklüğünde küçük bezelere bölün,merdane ya da oklava yardımıyla ince olacak şekilde açın.

Enine ve boyuna şeritler halinde kesin.

Küçük karelerin içine harçtan koyun.

Zarf şeklinde sıkıca kapatın.

Derin bir tencerede suyunuzu kaynatın.Kaynayan suyun içine bir damla yağ ve tuz ekledikten sonra mantıklarınızı içine atın.

Sevdiğiniz yumuşaklığa gelene kadar pişirin. Sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış yağ ile servis edin.

YENGEÇ BURCU

Hassas kalpli yengeçler mutfakta zaman geçirmeye bayılırlar. Ancak daha çok sağlıklı beslenmeyi ön planda tutarlar. Tavuklu sandviçler yengeçler için vazgeçilmez bir tariftir.

Tavuklu sandviç tarifi

Malzemeler

4 parça tavuk göğsü (haşlanmış)

1 yemek kaşığı mayonez (yerine süzme yoğurt koyabilirsiniz. )

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 demet maydanoz

4 adet kepekli tost ekmeği

2 adet marul yaprağı

1 adet domates

Yapılışı

Tavukları haşlayın.

Haşlanan tavukları didikleyin.

Bir kabın içine haşlanmış ve didiklenmiş tavuk parçalarını ilave edin.

Mayonez veya süzme yoğurt ekleyin. Karabiber, tuz ve ince kıyılmış maydanozları da ilave edin.

Kaşık yardımı ile iyice karıştırın.

Tost ekmeklerini ısıtın. Marul ve domateslerle süsleyin en son haşlanmış tavukları ilave edin.

Aslan burçlarının kalbine giden yol egolarından ve midelerinden geçer. Etli tarifleri seven aslanlar için döner olmazsa olmaz lezzettir. Sokak lezzetleri denildiğinde her zaman damak tatlarına uygun bir dönerci bulurlar.

Döner tarifi

Malzemeler

Et marinasyonu için:

200 gram antrikot ya da but eti

1 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı yenibahar

Kıyma harcı için:

200 gram yağsız kıyma

1 adet kuru soğan

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber

Pişirmek için (arzuya göre):

50 gram kuyruk yağı

Yapılışı

Et ve soğan hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

Karışıma eti ve halka halka doğranmış soğanları ekleyin. Üzerini streçleyin ve buzdolabında sosu içine çekmesi için en az altı saat mümkünse bir gün bekletin.

Dinlenmiş soslu etin içinden etleri ayırın. Streç filmin üzerine etlerinizi dizin.

Sıkı sıkı sararak salam şeklini verin. Dondurucu da en az 1 gece bekletin.

Buzluktan çıkarın. Daha çözülmeden keskin bir bıçakla ince ince kesin.

Tereyağını tavaya alıp eritin ve etleri üzerine ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Ardından dilerseniz pilav ve pide eşliğinde servis edin.

Titiz ve eleştirisel burçlar arasında bulunan başaklar vücut ölçülerine oldukça dikkat eder. Bu sebeple sağlıklı beslenmek başakların için çok önemlidir. Son zamanlarda popülerliği artan smoothie bowl tarifleri başaklar için kaçınılmaz tarifler arasında bulunur.

Smoothie bowl tarifi

Malzemeler

5 yemek kaşığı süzme yoğurt

10-12 adet yaban mersini

6 adet çilek

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri için:

15 adet yaban mersini

1 adet küçük boy muz

1 tatlı kaşığı chia tohumu

5-6 adet çiğ badem

Yapılışı

Süzme yoğurdu blenderın içine aktarın.

Çileklerin sap kısımları çıkararak üzerine ekleyin.

Ardından yaban mersini bal ve chia tohumunu ilave edin.

Güzelce karıştırın.

Karışımı bir kasenin içine alın. Muzu dilimleyin. Üzerini bademler, chia tohumu, muz dilimleri ve yaban mersinleriyle süsleyerek servis edin.

TERAZİ BURCU

Adalete ve estetiğe verdikleri önemle tanınan terazi burçları için yedikleri yemekten çok yemeğin görünüşü önemlidir. Gözlerine hoş görünen tüm yiyecekleri deneyebilirler. Tatlıya olan düşkünlükleri nedeniyle terazilerin favori yiyeceğine gül tatlısı diyebiliriz.

Gül tatlısı tarifi

Hamuru için:

1 çay bardağı irmik

2,5 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı yoğurt

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

10-15 adet fındık içi

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1/2 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için su ile şekeri bir tencere karıştırırak 10 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra içine birkaç damla limon sıkıp bir beş dakika daha kaynatın.

Hamuru hazırlamak için derin bir kabın içerisine eritilmiş tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve yoğurdu alıp güzelce karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Daha sonra hamuru bir merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açın. Açtığınız hamurdan çay bardağı ile şekiller çıkarın.

Daire şeklindeki hamurlardan üç tanesini yarım ay şeklinde üst üste koyarak rulo şeklinde katlayın.

Ortasından ikiye kesin. Bu şekilde iki tane gül elde edeceksiniz.

Tüm hamura aynı işlemi uyguladıktan sonra yaklaşık 20-23 arası gül elde etmiş olacaksınız. Gül hamurları bir tepsiye dizin ve ortalarına fındık yerleştirin.

Gül kurabiyeler fırından çıkınca üzerine soğumuş olan şerbeti dökün.

Şerbetini çekince servis edebilirsiniz.

Tutkunun burcu olarak görülen akrepler bol baharatlı ve sıcak yemeklerden hoşlanırlar. Acı kullanımı oldukça fazla olan akreplerin favori yiyeceğine acılı kanat diyebiliriz.

Acılı kanat tarifi

Malzemeler

500 gram tavuk kanadı

2 yemek kaşığı karabuğday unu (herhangi bir un da olur)

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Acı sos için:

2-3 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı acı toz biber

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1/2 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı

Önce kuru malzemeleri güzelce karıştırın ve kanatları da ekleyin. Güzelce harmanlayıp fırın telinin üzerine yerleştirdiğiniz yağlı kağıdın üzerine dizin.

Bir miktar zeytinyağı gezdirip 220° derecede fırında kızarana kadar pişirin. Onlar pişerken sosu hazırlayın.

Tüm malzemeleri ocakta 2-3 dakika fokurdatın. Kızaran tavukları derin cam bir kaseye transfer edip üzerine hazırladığınız acı sosu gezdirip güzelce karıştırın.

Servis tabağına aktarıp üzerine susam ve taze soğan serpiştirip servis edin.

YAY BURCU

Maceraperest yay burçları yeniliğe oldukça açıktır. Farklı tatlar denemeyi severler. Yöresel tatları sık sık deneyimleyen yay burçlarının favori yiyeceği klasiktir. Ne denerlerse denesinler mac and cheese lezzetinden vazgeçemezler.

Mac and cheese tarifi

Malzemeler

500 gram dirsek makarna

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

1 su bardağı çeçil peyniri

1 su bardağı rendelenmiş Kolot peyniri

1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

2 adet yumurta sarısı

Yapılışı

Makarnayı kaynar ve tuzlu suda yarı çiğ kalacak şekilde haşlamaya bırakın.

Makarnalar haşlanırken derin bir tencerede un ve tereyağı kavurun. Üzerine sütü azar azar ekleyip, sürekli karıştırarak koyu akışkan bir beşamel sos yapın.

Sosun altını kısın baharatları ekleyin. Sonrasında rendelenmiş peynirleri ekleyin. Eklerken üzeri içinde tüm peynirlerden ayırmayı unutmayın. Peynirler eriyene kadar karıştırın. Çok koyulaşırsa ara ara süt ekleyebilirsiniz.

Makarnayı süzün ve doğruca sosun içine ekleyip karıştırın. Son olarak karışıma yumurta sarılarını da ekleyin ve fırın tepsisine dökün. Kalan peynirleri de üstüne ekleyip önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında peynirler kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçlarının disiplinli olması sıkıcı olarak görülmelerine sebep olabilir. Oysa ki oğlaklar her şeyi kuralında bir zevkle yaşamayı severler. Mutfakta da düzenden hoşlanan oğlak burçları geleneksel tatlardan hoşlanırlar.

Lahmacun tarifi

Malzemeler

İç harcı için:

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

2 adet orta boy soğan

1 demet maydanoz

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1/2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1/4 çay bardağı su

500 gram yağlı dana kıyma

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı

Bir mutfak robotunun içinde iç harcı için baharatlar, salça sıvı yağ ve kıyma hariç tüm malzemeleri alın ve çekin. Maydanozları en son ilave edin.

Rondonun içinden büyükçe bir kaba aldığınız harca baharatları, salçayı ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırın.

Son olarak kıymayı ekleyerek güzelce yoğurun.Lahmacunun lezzetli olması için harcınızın cıvık bir kıvamda olması gerekir. Yeteri kadar cıvık bir kıvamda değilse, biraz su ekleyebilirsiniz.

Harcınız dinlenirken, hamurunuzu yapmaya başlayın. Suyu bir kaba dökün, üzerine tuz ve şekeri ilave ederek güzelce karıştırın. Azar azar da un ilave edin.

Unu yavaş yavaş suya ekleyerek orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuz orta sertliğe ulaşınca tezgahın üzerine alıp en az 5 dakika daha yoğurun.

Hamuru bir silindir haline getirip eşit parçalara bölün. Aynı büyüklükte lahmacunlar yapabilmek için hamurlarınızın ağırlığı da eşit olmalıdır.

Eşit büyüklükte ayırdığınız bezelerin üzerini hafif nemli bir mutfak beziyle örtüp en az 1 saat dinlenmeye bırakın.

Bu sırada, fırınınızı 250 derece fanlı ve alt üst açık olacak şekilde açın ve güzelce ısıtın.

Mutfak tezgahının üzerine biraz un serperek bezelerinizi teker teker açmaya başlayın. Hamurunuzu mümkün olduğu kadar ince açmaya çalışın.

İnce açtığınız hamurun üzerine lahmacun harcını kenarlarına da gelecek şekilde güzelce yayın. Harcınızın sulu olmasına özen gösterin. Kenarları boş bırakmayın.

Lahmacunu yağlı kağıt üzerine alın. Önceden 250 derece alt üst fanlı ısıttığınız fırının tabanına yağlı kağıtla birlikte yerleştirin.

Pişirirken kürek benzeri bir mutfak gereciyle lahmacunun altını kontrol edin, hafifçe yanık olduğu zaman fırından çıkarıp diğer hazırladığınız lahmacunları fırına yerleştirebilirsiniz. Her bir lahmacunu fırın performansınıza göre 7-10 dakika arası pişirebilirsiniz.

Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin.

KOVA BURCU

Zekalarıyla dikkat çeken kova burçlarının kilo almaya müsait bir yapıları vardır. Kova burçları için yemek yemek ihtiyaç değil bir tutkudur. Kova burcunun favori yemeğine mis gibi kokan tereyağlı pilav diyebiliriz.

Tereyağlı pilav tarifi

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık pirinç

3,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Pirinci yıkayın ve suyunun süzülmesi için bir kenarda süzgecin içinde bekletin.

Zeytinyağı ve tereyağını yayvan bir tencereye alın. Arpa şehriyeleri altın sarısı renk alana kadar kavurun.

Süzülmüş pirinci ilave ederek kavurmaya başlayın.

Tuzu ilave edin.

Pirinci sürekli karıştırarak 3-4 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra içerisine 3,5 su bardağı kaynar su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte 3-4 dakika, daha sonra orta ateşte 3-4 dakika, en son da kısık ateşte tane tane olup, suyunu çeken kadar pişirin.

Suyunu çekince ocaktan alın ve 20 dakika boyunca demlenmeye bırakın.

Sonrasında dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık burçları duygusallıklarıyla bilinirler. Aile ilişkilerine önem veren balık burçları için anne böreği, kurabiyesi tarifleri kalplerini ısıtır. Anne kurabiyeleri balıklar için favori tariflerindendir.

Anne kurabiyesi tarifi

Malzemeler

2 adet yumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

4 su bardağı un

2 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilin

1 adet limon kabuğu rendesi

Yapılışı