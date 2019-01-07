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Burcu Binici dizi setlerine ara verilmesine isyan etti

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Burcu Binici dizilerin ara vermesine sitem etti! Şu sıralar bir dizi projesinde olmayan Binici "Setlerin üç hafta ara vermesi hiç normal değil" dedi.

Burcu Binici dizi setlerine ara verilmesine isyan etti

Güzel oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Binici, dizi setlerine ara verilmesine sitem etti.

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM'de meydan katında bir restoranda geçip yemek yiyen ikili, daha sonra birer kahve içip koyu bir sohbete oturdu.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu Burcu Binici, kendisine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:

Şu sıralara boştayım kafamı dinliyorum. Henüz anlaşmış olduğum bir dizi projesi yok. Sektörün durumu da ortada zaten setlerin üç hafta ara vermesi hiç normal değil. Ne olacak ben de bilmiyorum bekleyip göreceğiz. (Sözcü)

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Burcu Binici Burcu Binici dizi

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