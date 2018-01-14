Burcu Binici 'Yemin ederim yalnızım'
Oyuncu Burcu Binici, birlikte görüntülendiği oyuncu arkadaşıyla aşk iddialarına açıklık getirdi.
Güzel oyuncu Burcu Binici ile meslektaşı Alp Navruz birlikte görüntülenmişti.
Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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Oyuncu Burcu Binici, geçen hafta bir mekan çıkış Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Alp Navruz ile yakalanmıştı.
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Oyuncu Burcu Binici, geçen hafta bir mekan çıkışı görüntülendiği meslektaşı Alp Navruz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
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Binici; “O akşam Alp ile baş başa değildik. Kalabalık bir arkadaş grubuyla eğlendik.
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Benim yalanla işim olmaz. Hayatımda yemin ederim kimse yok.” dedi.
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Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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