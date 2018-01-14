Burcu Binici 'Yemin ederim yalnızım'

Güzel oyuncu Burcu Binici ile meslektaşı Alp Navruz birlikte görüntülenmişti.

1 / 8 Oyuncu Burcu Binici, geçen hafta bir mekan çıkış Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Alp Navruz ile yakalanmıştı.