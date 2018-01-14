MAGAZİN

Burcu Binici 'Yemin ederim yalnızım'

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 14:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Oyuncu Burcu Binici, birlikte görüntülendiği oyuncu arkadaşıyla aşk iddialarına açıklık getirdi.

Güzel oyuncu Burcu Binici ile meslektaşı Alp Navruz birlikte görüntülenmişti.

Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!

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Oyuncu Burcu Binici, geçen hafta bir mekan çıkış Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Alp Navruz ile yakalanmıştı.

Oyuncu Burcu Binici, geçen hafta bir mekan çıkış Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Alp Navruz ile yakalanmıştı.
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Oyuncu Burcu Binici, geçen hafta bir mekan çıkışı görüntülendiği meslektaşı Alp Navruz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Oyuncu Burcu Binici, geçen hafta bir mekan çıkışı görüntülendiği meslektaşı Alp Navruz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
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Binici; “O akşam Alp ile baş başa değildik. Kalabalık bir arkadaş grubuyla eğlendik.

Binici; “O akşam Alp ile baş başa değildik. Kalabalık bir arkadaş grubuyla eğlendik.
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Benim yalanla işim olmaz. Hayatımda yemin ederim kimse yok.” dedi.

Benim yalanla işim olmaz. Hayatımda yemin ederim kimse yok.” dedi.
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Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!

Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!

Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!

Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!

Burcu Binici aşk iddialarına noktayı koydu!
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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz burcu binici

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çok güzel yaa
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