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  4. Erdoğan, Erbakan'ı davet etmemişti! Meclis'teki çay buluşmasına YRP'den fotoğraflı gönderme: "Tarih tekerrürden ibarettir! Yeniden başlıyoruz"

Erdoğan, Erbakan'ı davet etmemişti! Meclis'teki çay buluşmasına YRP'den fotoğraflı gönderme: "Tarih tekerrürden ibarettir! Yeniden başlıyoruz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.04.2024 11:32
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda, siyasi parti liderleriyle yaptığı çay sohbetine, Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan'ı davet etmedi Söz konusu çay daveti bir anda gündem olurken YRP'den çok konuşulacak fotoğraf göndermesi geldi. "Tarih tekerrürden ibarettir.. Çay koy keçeli... Yeniden başlıyoruz" yapılan paylaşım dikkat çekti.

Erdoğan, Erbakan'ı davet etmemişti! Meclis'teki çay buluşmasına YRP'den fotoğraflı gönderme: "Tarih tekerrürden ibarettir! Yeniden başlıyoruz"

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen resepsiyona katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞTÜ

Salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

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ÇAY DAVETİ GÜNDEM OLDU

Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

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ERBAKAN DAVET EDİLMEDİ

Görüşmeye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise davet edilmedi.

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YRP'DEN FOTOĞRAFLI GÖNDERME

YRP MKYK Üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, yaşananlar üzerine sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Güner, "Tarih tekerrürden ibarettir.. Çay koy keçeli... Yeniden başlıyoruz" notuyla birlikte, Refah Partisi'nin kurucusu eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın bir fotoğrafını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çay Yeniden Refah Partisi ak parti
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