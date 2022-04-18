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  4. Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

18.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerle oyunculuk kariyerini taçlandıran ünlü isim Burcu Biricik, sosyal medya hesabından eşiyle öpüştüğü anları paylaştı. O poza kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

Ekranların tanınan simalarından biri olan Burcu Biricik 2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. Sosyal medya hesabından eşiyle pozlarını paylaşan Burcu Biricik bu defa dudak dudağa pozlarını paylaştı.

BURCU BİRİCİK EŞİYLE DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, eşiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaştı.

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

O poza hayranları, "Aa öpüşüyorlar", "Feride'nin elinden kurtulmuş", "Maşallah diyorum" gibi yorumlar yaptı.

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

33 yaşındaki Burcu Biricik, 39 yaşındaki Emre Yetkin ile 2006 yılından beri beraber yaşıyor.

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

1983 doğumlu Emre Yetkin'in reklamcılık ve radyo alanında tecrübesi bulunuyor.

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

Emre Yetkin sosyal medya hesabından genellikle seyahat içerikli paylaşım yapıyor.

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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