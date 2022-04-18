Burcu Biricik aşka geldi! Eşi Emre Yetkin ile dudak dudağa pozunu paylaştı

Ekranların tanınan simalarından biri olan Burcu Biricik 2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. Sosyal medya hesabından eşiyle pozlarını paylaşan Burcu Biricik bu defa dudak dudağa pozlarını paylaştı.

BURCU BİRİCİK EŞİYLE DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, eşiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaştı.

O poza hayranları, "Aa öpüşüyorlar", "Feride'nin elinden kurtulmuş", "Maşallah diyorum" gibi yorumlar yaptı.

33 yaşındaki Burcu Biricik, 39 yaşındaki Emre Yetkin ile 2006 yılından beri beraber yaşıyor.

1983 doğumlu Emre Yetkin'in reklamcılık ve radyo alanında tecrübesi bulunuyor.

Emre Yetkin sosyal medya hesabından genellikle seyahat içerikli paylaşım yapıyor.





