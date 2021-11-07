Burcu Biricik ve eşi bakın neden çocuk yapmıyomuş?

Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 5 yıldır Emre Yetkin'le mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncuya ne zaman anne olacağı soruldu.

Muhabirlerin "Çocuk sahibi olmak istiyor musunuz" sorusunu ise Emre Yetkin yanıtladı.

Yetkin açıklamasında "Bunu hep istiyoruz ama vaktimiz yok. Dizi ve Film olmazsa bir gün düşüneceğiz" dedi.

BAŞARISININ SIRRINI VERDİ

İzin gününde güzel havayı değerlendirip dışarı çıktıklarını belirten oyuncu, dizideki başarılı performansının sırrını soran muhabirlere "Güzel bir ekiple, usta oyuncularla çalışıyoruz. O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu da benim başarımı artırıyor" diye konuştu. (SnobMagazin)



