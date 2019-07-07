Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'a yıllar sonra gelen yanıt!

Ralli sporcusu Burcu Çetinkaya geçtiğim günlerde radikal bir karar almış başörtüsünü çıkartmış ve ardından da eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşanmıştı. Başörtüsünü çıkarttıktan hemen sonra boşanmasından dolayı ise çok büyük eleştiriler almıştı. Çetinkaya bütün bu eleştirilere Cengiz Semercioğlu'nun programında cevap verdi.

"BEN UTANDIM"

Eski eşi Mehmet Fatih Bucak ile Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken tanıştığını söyleyen Çetinkaya; Nurgül Yeşilçay'ın evlendiği zaman yaptığı paylaşım ile ilgili "Orada da kötü bir niyet ile yazdığını düşünmüyorum. Orada da ben genel bir şey yazdım ve son derece iyi niyet ile yazdım. İnsanlar Nurgül Yeşilçay'a öyle şeyler yazdılar ki beni savunmak adına hesapta ben utandım. Sonuçta bir yanlışı düzeltmeye çalışırken bir başka yanlış yapmak çok kötü bir şey. Ne kadar saygısız olduk böyle olmamalı savunmak" dedi.

Nurgül Yeşilçay, Burcu Çetinkaya için 4 yıl önce şu yorumu yapmıştı: "Sen özel okullarda oku. Kadın rallici ol. Sonra türbana gir. Sonra Urfa'da bir aşiretle evlen. Bunu rahmetli Meral Okay bile dizi yapamazdı. Hayat..."