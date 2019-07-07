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Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'a yıllar sonra gelen yanıt!

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ÜNLÜLER  | 07.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

TV100 kanalında Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya eski eşi Mehmet Fatih Bucak ve başörtüsü hakkında yeni açıklamalar yaptı. Çetinkaya kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a da il defa ekranlar karşısında cevap verdi.

Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'a yıllar sonra gelen yanıt!

Ralli sporcusu Burcu Çetinkaya geçtiğim günlerde radikal bir karar almış başörtüsünü çıkartmış ve ardından da eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşanmıştı. Başörtüsünü çıkarttıktan hemen sonra boşanmasından dolayı ise çok büyük eleştiriler almıştı. Çetinkaya bütün bu eleştirilere Cengiz Semercioğlu'nun programında cevap verdi.

"BEN UTANDIM"

Eski eşi Mehmet Fatih Bucak ile Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken tanıştığını söyleyen Çetinkaya; Nurgül Yeşilçay'ın evlendiği zaman yaptığı paylaşım ile ilgili "Orada da kötü bir niyet ile yazdığını düşünmüyorum. Orada da ben genel bir şey yazdım ve son derece iyi niyet ile yazdım. İnsanlar Nurgül Yeşilçay'a öyle şeyler yazdılar ki beni savunmak adına hesapta ben utandım. Sonuçta bir yanlışı düzeltmeye çalışırken bir başka yanlış yapmak çok kötü bir şey. Ne kadar saygısız olduk böyle olmamalı savunmak" dedi.

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Nurgül Yeşilçay, Burcu Çetinkaya için 4 yıl önce şu yorumu yapmıştı: "Sen özel okullarda oku. Kadın rallici ol. Sonra türbana gir. Sonra Urfa'da bir aşiretle evlen. Bunu rahmetli Meral Okay bile dizi yapamazdı. Hayat..."

BUCAK İLE ARKADAŞ MI?

Eski eşi "Mehmet Fatih Bucak ile arkadaşlığınız devam ediyor mu" sorusuna Çetinkaya "Bu konular hakkında çok konuşmak istemiyorum. Evladımın babasıdır saygım devam eder, devam etmesini dilerim. Bazı şeylerle mücadele ederken her şeyi söyleyemiyorsunuz ekranda" yanıtını verdi.

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"Boşanmanın başının açma ile ilgisi var mı" sorusuna Çetinkaya şu yanıtı verdi:

"Hayır kesinlikle yok. Başımı boşanmadan önce açtım. Başını açma ile ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Bir kitle gerçekten çok ağır şeyler yazdı. Bir başka kitle de başka taraftan ağır şeyler yazdı. Şu önemli benim için ben başımı kapatma kararının sonuna kadar arkasındayım. Sürdürebiliyor olmayı çok isterdim neden sürdüremediğim benim kendi imtihanım o benimle Allah arasında. Her şeyi söylemekle yükümlü değilim. Aldığım her iki kararda da başörtüsüne bir saygısızlık olmadığını söylemek istedim."

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Burcu Çetinkaya nurgül yeşilçay

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