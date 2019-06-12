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Burcu Çetinkaya Instagram hesabından eşinin soyadını kaldırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

6 yıl önce tesettüre giren ve geçtiğimiz aylarda başını açan rallici Burcu Çekinkaya Bucak, sosyal medya hesabından eşi Fatih Mehmet Bucak'ın soyadını sildi.

Burcu Çetinkaya Instagram hesabından eşinin soyadını kaldırdı

2015 yılında Fatih Mehmet Bucak ile evlenen ve her fırsatta eşine olan aşkından bahseden rallici Burcu Çetinkaya, Instagram hesabından eşinin soyadını kaldırdı.

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Yüksel lisansını tamamlamak üzere gittiği Şanlıurfa'da aradığı aşkı bulan Çetinkaya, nikahın ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan adını 'Burcu Çetinkaya Bucak' olarak değiştirmişti. Çetinkaya'nın bu hamlesi ise akıllara 'Evliliklerinde kriz mi var?' sorusunu getirdi.

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"FATİH'E İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLMADIM"

Çetinkaya bir röportajında eşiyle olan evlilikleriyle ilgili, "Aşktan ziyade sevgi, saygı ve güven evliliği demek daha doğru. Ben Fatih'e ilk görüşte aşık olmadım. Onu tanıyıp karakterini gördükten sonra içimde ona karşı bir şeyler başladı. Eşimin babamla çok benzeyen yönleri var" demişti.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Burcu Çetinkaya, geçtiğimiz nisan ayında başörtüsünü çıkardığını açıklamış ve şu sözleri söylemişti:

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"Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür."

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