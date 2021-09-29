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Burcu Çetinkaya'nın sır gibi sakladığı minik oğlu Celal büyüdü!

29.09.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başörtüsünü çıkararak magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü rallici Burcu Çetinkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Celal büyüdü.

Burcu Çetinkaya'nın sır gibi sakladığı minik oğlu Celal büyüdü!

Yarış pistlerinde fırtınalar estiren Burcu Çetinkaya, tesettüre girme kararı alarak sevenlerini şaşırtmıştı. Tesettüre girdikten sonra Urfa'ya yerleşen Çetinkaya, başörtüsünü çıkararak gündem olmuş, uzun bir süre adından söz ettirmişti. Çetinkaya'nın, ilk doğduğunda yüzünü basından gizli tuttuğu oğlu Mehmet Celal kocaman oldu. İşte Burcu Çetinkaya ve oğlu Mehmet Celal:

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü! İşte son hali..

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü! İşte son hali..

BAŞÖRTÜSÜNÜ NEDEN ÇIKARDI?

Ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya, başörtüsünü neden çıkardığını şu sözlerle anlatmıştı: Bu konu, kişi ile Allah arasında olmalı. 6 sene de böyle düşünüyordum. Bir süre konuşmak istemedim. Kendilerince yorumlar yapıldı, yanlış yanlış yorumlar yaptılar. Bu benim yolculuğum. Başörtüsüyle devam edebilmeyi çok isterdim ama gücüm yetmedi. Başörtüsüne saygısızlık yapmam istemem. Ben bu kararı bir sene düşündüm.

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü! İşte son hali..

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

Burcu Çetinkaya, 19 mart 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çetinkaya, babası İlhan Çetinkaya'nın otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey bir yönetici olmasından ötürü, ralli tutkusunu erken yaşta keşfetti. Robert Koleji'nin bitirdikten sonra, Koç Üniversitesi’nde Ekonomi okudu. Ardından, senaristlik ve satış-pazarlama konularında deneyim elde etti. Burcu Çetinkaya; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça konuşabiliyor.

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü! İşte son hali..

Burcu Çetinkaya'nın otomobil sporları kariyeri, 2005 yılında başladı. Çetinkaya, Hitit Rallisi'ne katıldı. Ardından katıldığı yarışlarda dereceye girmeye başladı. Böylece, Çetinkaya'ya, şampiyonluk kapıları açılmış oldu.

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü! İşte son hali..


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