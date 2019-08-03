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Burcu Esmersoy’dan 'Boynuz' paylaşımı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 03.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Şu sıralar yurt dışında olan ve bir süredir eşiyle boşanacağı iddia edilen sunucu Burcu Esmersoy, bir mekanda gördüğü geyik boynuzlarının altında fotoğraf çektirdi.

Burcu Esmersoy’dan 'Boynuz' paylaşımı

Çekim ekibi ile birlikte bir süredir Slovenya’da bulunan Burcu Esmersoy, yoğun iş temposu arasında sosyal medya takipçilerini de ihmal etmiyor.

Geride bıraktığımız yıl mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

ALDATILMA GÖNDERMESİ…

Evlilik hakkında yaptığı ‘Evli çiftlerin ayrı ayrı evleri olmalı’ açıklaması ile magazin gündemini meşgul eden Esmersoy, yaptığı son paylaşımla yine benzer bir etki yaratacak gibi görünüyor.

burcu-esmersoy-boynuz-haber

Geyik boynuzlarının altında fotoğraf çektiren güzel sunucu, argoda aldatılmak anlamına gelen ‘Boynuzlanmak’ lafından hareketle karenin altına; ‘Allah kimsenin başına vermesin’ notunu düştü.

“Biriyle aynı evde yaşamak zor” açıklaması sonrası “boşanacağı” yönünde haberler çıkan Burcu Esmersoy bu dedikoduları yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
burcu esmersoy

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