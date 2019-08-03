Burcu Esmersoy’dan 'Boynuz' paylaşımı

Çekim ekibi ile birlikte bir süredir Slovenya’da bulunan Burcu Esmersoy, yoğun iş temposu arasında sosyal medya takipçilerini de ihmal etmiyor.

Geride bıraktığımız yıl mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

ALDATILMA GÖNDERMESİ…

Evlilik hakkında yaptığı ‘Evli çiftlerin ayrı ayrı evleri olmalı’ açıklaması ile magazin gündemini meşgul eden Esmersoy, yaptığı son paylaşımla yine benzer bir etki yaratacak gibi görünüyor.

Geyik boynuzlarının altında fotoğraf çektiren güzel sunucu, argoda aldatılmak anlamına gelen ‘Boynuzlanmak’ lafından hareketle karenin altına; ‘Allah kimsenin başına vermesin’ notunu düştü.

“Biriyle aynı evde yaşamak zor” açıklaması sonrası “boşanacağı” yönünde haberler çıkan Burcu Esmersoy bu dedikoduları yalanlamıştı.

