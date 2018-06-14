Burcu Esmersoy'dan flaş karar!

Bir gözlük firmasının etkinliğine katılan ve alışverişe gelen müşterilerle bir satış danışmanı gibi ilgilenip gözlük alışverişlerinde yardımcı olan Burcu Esmersoy, kendisini görüntüleyen gazetecilerle kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

Gazetecilerin sorularını büyük içtenlikle cevaplayan güzel sunucu, evliliğin çok güzel gittiğini belirtirken, 'ev aldıkları' yönündeki haberlere ise "Bir çok muhitte ev bakıyoruz, haberde bahsedilen muhit aklımızda bile yok. Daha nerede nasıl bir ev tutacağımız belli değil" dedi.

Bir gazetecinin "Hayalinizdeki evliliği yaptığınızı söylüyorsunuz, bu evliliği bir çocuk ile taçlandırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Esmersoy, "Evet, artık bir çocuk sahibi olmayı çok istiyorum, hiç bu kadar istememiştim. Hatta ikizimiz olacağını düşünüyorum" cevabını verdi.

Hem kendi soyadını hem de eşinin soyadını kullanmasının sorulması üzerine Burcu Esmersoy Suyabatmaz, gülerek "Belki biraz uzun bir soyisim. Bazı resmi belgelerde yazarken şaşırıyorum ama iki soyismimi de seviyorum" dedi.

