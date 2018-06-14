MAGAZİN

Burcu Esmersoy'dan flaş karar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Mayıs ayınca New York'da Türk başkonsolosluğunda nişanlısı Berk Suyabatmaz ile sürpriz bir şekilde dünya evine giren sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Burcu Esmersoy'dan flaş karar!

Bir gözlük firmasının etkinliğine katılan ve alışverişe gelen müşterilerle bir satış danışmanı gibi ilgilenip gözlük alışverişlerinde yardımcı olan Burcu Esmersoy, kendisini görüntüleyen gazetecilerle kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

Gazetecilerin sorularını büyük içtenlikle cevaplayan güzel sunucu, evliliğin çok güzel gittiğini belirtirken, 'ev aldıkları' yönündeki haberlere ise "Bir çok muhitte ev bakıyoruz, haberde bahsedilen muhit aklımızda bile yok. Daha nerede nasıl bir ev tutacağımız belli değil" dedi.

Bir gazetecinin "Hayalinizdeki evliliği yaptığınızı söylüyorsunuz, bu evliliği bir çocuk ile taçlandırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Esmersoy, "Evet, artık bir çocuk sahibi olmayı çok istiyorum, hiç bu kadar istememiştim. Hatta ikizimiz olacağını düşünüyorum" cevabını verdi.

Hem kendi soyadını hem de eşinin soyadını kullanmasının sorulması üzerine Burcu Esmersoy Suyabatmaz, gülerek "Belki biraz uzun bir soyisim. Bazı resmi belgelerde yazarken şaşırıyorum ama iki soyismimi de seviyorum" dedi.

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Burcu Esmersoy new york

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