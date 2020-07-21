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Burcu Kara ailesiyle birlikte karavan tatiline çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 20:23 | Son Güncelleme

Eşiyle birlikte karavan satın alan oyuncu Burcu Kara, karavan tatiline çıktı. Kara, "Bir çılgınlık yapıp karavan almış olabiliriz" dedi.

Burcu Kara ailesiyle birlikte karavan tatiline çıktı

Oyuncu Burcu Kara, karavan tatiline çıktı. Doğal yaşama ve doğaya olan sevgisiyle bilinen Kara, pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralllarına uyarak tatil planında karavanı tercih etti.

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Karavan aldığını ve artık bu şekilde tatile çıkacağını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan oyuncu, yıllardır hayalini kurduğu karavan yaşamının tadını eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte çıkardı.

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Yaklaşık iki haftadır ailesiyle tatilde olan ünlü oyuncu, karavanın rotasını Ege'ye çevirerek şimdiye kadar önce Cunda adası sonra Ören olmak üzere iki farklı tatil yöresinde konakladı.

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Sosyal medyadan karavan paylaşımları yapan Kara, "Bir çılgınlık yapıp karavan almış olabiliriz. Böyle bir süreç yaşadıktan sonra hayallerimizi ertelemeyelim dedik. Bakalım ne maceralar yaşıcaz. Takipte kalın" dedi.
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güzel tercih iyi tatiller
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