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Burcu Kara doğduğu evi tadilata soktu

21.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptırdığını duyuran oyuncu Burcu Kara, ustalarla birlikte işe koyuldu. Kara, "Önce vicdanım sonra köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparamıyor beni. Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp, restorasyona karar verdik" ifadelerini kullandı.

Burcu Kara doğduğu evi tadilata soktu

2016'da Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve günlük yaşantısından sık sık kesitler yayınlayan Kara, bu kez Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptırdığını açıkladı.

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"FARELERİN CİRİT ATTIĞI BİR EVDİ"

Ustalarla birlikte işe koyulan Burcu Kara, yıkılmaya yüz tutmuş eski kerpiç evden takipçilerine seslendi.

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Instagram'ın hikaye kısmından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Selam... Size büyüdüğüm köy evinden 'Merhaba' demek istedim. Ev çökmek üzere, o yüzden biz de tamir etmeye karar verdik. Uzunca bir süre bununla uğraşacağız. Aylardır konuşuyoruz, planlıyoruz... Şimdi başladık, bugün de ziyarete geldik. Mutluluğumu ve heyecanımı da sizlerle paylaşmak istedim. Burası çocukluğumuzda bize kocaman gelen, farelerin cirit attığı bir evdi. Şimdi her şeyi çıkarttık ve elden geçirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇÖKMESİNE GÖNLÜM HİÇ RAZI DEĞİLDİ"

Bu kareyi de sosyal medya hesabından yayınlayan Kara, gönderisine, "Celalettin ve Kamil usta... Büyüdüğüm ev artık onlara emanet. Önce vicdanım sonra köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparamıyor beni. Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp, restorasyona karar verdik biz de. Çok iş var. Çok, zor ve maliyetli işler... Her hafta sonu gelmek zorunda kalacağımız ve aylarca sürecek detaylar ama burada dedesine su taşıyan, tavuklara yem veren, derede kurbağa yavrusu peşinde koşan kızı öldürmeyeceğim..." notunu düştü.

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"AİLEMİZ GENİŞLEYECEK"

Dedesinin zeytin fıçılarıyla da poz veren Burcu Kara şu ifadelere yer verdi:

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İyi pazarlar... Sizi dedemin zeytin fıçılarıyla tanıştırayım... Kümes mi yapsak, köpek kulübesi mi diye düşünüyoruz. Buradan da anlaşılacağı gibi bizim aile genişleyerek, büyüyecek gibi... Bugüne Bahar Bayramı diyorlar. Bundan sonrası daha güzel olur mu, ne dersiniz? Hepimizin kalbinde, aklında çiçekler açsın inşallah. 'Zihniyet' güzelliği en önemlisi çünkü...

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Burcu Kara
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