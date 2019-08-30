Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl'ı sildi! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu?

24 Aralık’ta Amsterdam’da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı arasındaki ilk kriz evlilikten sadece 2 ay sonra çıkmıştı. Çıkan bu krizi yaptıkları açıklamalarla yalanlayan ikili arasında suların durulmuyor. Boşanmanın ucundan dönen çift şu aralar yine kavgalı...

Burcu Kıratlı geride bıraktığımız akşam eşi Sinan Akçıl’ın soyadını instagram hesabından sildi ve birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesabından çıkardı.

Bunun dışında Sinan Akçıl da eşini takipten çıkardı. İkilinin bu hareketleri çiftin tekrar boşanma yoluna girdikleri şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde Ferhat Göçer'in sahne aldığı düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsetmesi konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı'nın düğünü terk etmesine neden olmuştu. Kavgayı bu olayın tetiklediği de konuşulan konular arasında.

