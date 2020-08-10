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Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı öpmeye doyamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

İkinci kez nikah masasına oturacakları konuşulan müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı tatilde görüntülendi. Kıratlı'nın sevgilisini öpücüklere boğması gözlerden kaçmadı.

Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı öpmeye doyamadı

İkinci kez nikah masasına oturacakları konuşulan Sinan Akçıl ile oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı, deniz ve güneşin tadını çıkarırken yakalandı.

KİLOLU HALLERİ DAMGA VURMUŞTU

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de objektiflere takılmış, ünlü şarkıcının kilolu hali dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabından kilo aldığını doğrulayan Akçıl, "Bu kadar da değil, ters ışık mağduru olmuşum" ifadelerini kullanmıştı.
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BURCU KIRATLI SİNAN AKÇIL'I ÖPMEYE DOYAMADI

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Önceki gün Bodrum'a gelen şarkıcı, sahne alacağı Miya Beach'teydi. Akçıl, sevgilisi Burcu Kıratlı ile birlikte denize girdi. Güzel oyuncu, denizde Sinan Akçıl'ı öpmeye doyamadı. Akçıl ise Kıratlı'ya sarılarak düşman çatlattı. Kıratlı, formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı. (Magazinburada)

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