Burcu Özberk aşk iddialarından bıktı! "Sevgilim olursa söylerim"

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol olan ve son dönemde adından söz ettiren Burcu Özberk hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi. Özberk, muhabirlerin “Geçtiğimiz gün Instagram'da yayınladığınız hikayede rol arkadaşınız İlhan Şen size 'aşkım' diye seslendi. Aşk haberleri çıktı, neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt verdi.

"SEVGİLİM OLURSA SÖYLERİM"

Burcu Özberk “İlhan benim çok yakın arkadaşım, Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa söylerim zaten size” ifadelerini kullandı.

Oyunculuk performası kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Burcu Özberk, Milliyet'in haberine göre; Aşk Mantık İntikam'ın final yapmasıyla ilgili de "Güzel bir sezon geçirdik. Onun mutluluğuyla, uzun bir iş yapmanın mutluluğuyla yaza hazırlanıyoruz. Güzel bir set, çok güzel bir ekipti. Çok mutlu çalıştık. İş biterken de herkesin birbirine sarılarak bu işi bitirmesi de çok önemlidir. O yüzden o insanlarla tekrar tekrar çalışmak istediğim için bir hüzün var ama 42 bölüm bir iş çekmenin de gururu var. Tatlı duygular hepsi bir arada yaşanıyor” dedi.



