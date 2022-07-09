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Burcu Özberk beyaz mini elbisesiyle şezlongda! "Güzelliğini kelimelere dökemedim"

09.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk şezlong pozlarıyla gündeme geliyor. Yeni bir projeden ziyade önceğinin dinlenmek olduğunu söyleyen Özberk beyaz elbisesini giyip plaja indi.

Burcu Özberk beyaz mini elbisesiyle şezlongda! "Güzelliğini kelimelere dökemedim"

Başrolünde oynadığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi geçtiğimiz aylarda final yapan Burcu Özberk tatil pozlarıyla dikkat çekiyor. Önce Bali'ye giden Özberk daha sonra Bodrum'da tatil yapmıştı.

Yeni bir projeye dahil olup olmayacağı da sorulan Özberk, "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Son olarak plajda beyaz elbisesiyle poz veren Özberk, düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

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Süper mini elbisesiyle şezlongta poz veren Özberk'i gören hayranları "Nutkumuz tutuldu" yorumlarında bulundu.

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Burcu Özberk
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