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Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu! İmalı paylaşım

01.07.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar'ından mezun oldu. Yıllar sonra kep atan ünlü oyuncu, o anları "Geç gelen mezuniyet... Zamanında yolumuza taş koydular ama bugün çiçeklerle, alkışlanarak mezun oldum" notuyla paylaştı

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu! İmalı paylaşım

Oyuncu Burcu Özberk, üniversiteyi bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan 32 yaşındaki oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaştı.

Kep atan Özberk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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"YOLUMUZA TAŞ KOYDULAR AMA..."

Geç gelen mezuniyet... Zamanında yolumuza taş koydular ama bugün çiçeklerle, alkışlanarak mezun oldum. Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma ve bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduğum için çok mutluyum.

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burcu özbek
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