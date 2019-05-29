Burdur'da alkollü sürücü polis otosuna çarptı

Sezgin Turhan, idaresindeki otomobil, Oluklaraltı Caddesi'nde trafik ekiplerinin aracına çarptıktan sonra tarihi Mısırlar Evi'nin duvarına çarparak durabildi.
Turhan'a yapılan alkol kontrolünde 216 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün olay yerindeki rahat tavırları kameraya yansıdı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (AA)
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum