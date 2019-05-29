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Burdur'da alkollü sürücü polis otosuna çarptı

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GÜNDEM  | 29.05.2019 03:47 | Son Güncelleme

Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafik polisi otosuna çarptı.

Burdur'da alkollü sürücü polis otosuna çarptı

Sezgin Turhan, idaresindeki otomobil, Oluklaraltı Caddesi'nde trafik ekiplerinin aracına çarptıktan sonra tarihi Mısırlar Evi'nin duvarına çarparak durabildi.

Turhan'a yapılan alkol kontrolünde 216 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün olay yerindeki rahat tavırları kameraya yansıdı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Alkollü sürücü

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