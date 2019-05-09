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Burdur'da doğal yaşam köyü Lisinia'ya bu yıl 300 bin ziyaretçi bekleniyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 09.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda bu yıl 300 bin ziyaretçi hedefleniyor. Alan sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, "Kırsal turizm sezonu yeni başlamış olmasına rağmen ziyaretçi sayısındaki artış bu yıl 300 binli rakamlara ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

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Burdur merkeze bağlı Karakent köyünde kurulan Lisinia Doğa Proje Alanı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçiler, doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavi edildiği Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra susuzluğa dikkati çekmek için yapılan ahşap heykeller ve kansere dikkati çekmek için oluşturulan alanları geziyor.

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'300 BİNLİ RAKAMLARA ULAŞACAĞIZ'

Proje Alanı Sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, "Geçen yıl Lisinia Proje Alanı ve Lavanta Deresi'nde 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl görünen o ki bizimle yapılan tur bağlantıları, şu an kırsal turizm sezonu yeni başlamış olmasına rağmen ziyaretçi sayısındaki artış bu yıl 300 binli rakamlara ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

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'CİDDİ HAZIRLIK YAPIYORUZ'

İnsanların Lisinia'da zaman geçirecekleri alanları iki katına çıkardıklarını vurgulayan Öztürk Sarıca, "Bunun yanında Lavanta Deresi'nde insanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri yapılar yapılmaya başlandı. Görsel ve eğitim amaçlı tabelalar ve diğer gerekenler alanımızda yapılıyor. Bu yıl ekoturizm sezonuna daha ciddi hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

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'SEYİR KULESİ YAPTIK'

Lisinia'ya yeni bir seyir kulesi yaptıklarını da anlatan Sarıca, "Mimar Kadir Sarıca tarafından yapılan ve dinamiğiyle 150- 160 ton yük kapasitesini kaldırabilecek bir seyir kulesi yaptık. Önümüzdeki yıllarda buranın da insanların çekim merkezi olacağına inanıyoruz" dedi.

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Burdur Lisinia

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