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Burdur'da 'Dost' adını verdiği tilkiyi her gün müzik eşliğinde karşılayıp besliyor

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki emekli Hüseyin Bahadır Balköse'nin doğa yürüyüşü yaptığı sırada Karamanlı Barajı yakınındaki ormanlık alanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk dikkati çekiyor.

Tilkinin yemesi için özenle hazırladığı yiyecekleri ormanlık alana götüren Balköse, ilk zamanlar ormanda bazen dakikalarca, "Dost" adını verdiği tilkinin gelmesini bekledi.

Bir süre sonra acıktığı için yanına gelen tilkiye yemeğini veren Balköse'nin, tilkiyle geçirdiği dakikalar görüntülendi. Tilkiyi müzik eşliğinde "Hoş geldin" diyerek karşılayan ve sohbet eden Balköse, karnını doyuran dostunu "Güle güle" diyerek uğurluyor.

DOĞADAKİ YALNIZLIĞINI TİLKİ İLE GİDERİYOR

Balköse, AA muhabirine, tilkiyle iki üç aylık bir dostluğu olduğunu söyledi.

Her sabah erkenden kalkarak doğada 70-80 dakika yürüyüş yaptığını belirten Balköse, şunları kaydetti:

"Doğada yaşayan hayvanları da gözlemleme şansı yakalıyorum. Tilkiyle güvene dayalı bir dostluğumuz var. Ormanlık alanda gezdiğim sırada yanıma bir tilki geldi. Ben de ertesi gün tavuk ciğeri, balık ve tavuk kemiklerinden hazırladığım yiyeceği aynı yere götürdüm. Orada saatlerce bekledim, bir süre sonra tilki yanıma geldi. Tilki götürdüğüm yiyecekleri yedi ve oradan ayrıldı. Ertesi gün yine yanımda çeşitli yiyecekler götürdüm bekledim ve tilki yine geldi. Böylece dostluğumuz başladı. Her gün aynı yere gidiyorum. O da gelip yiyeceğini yiyor. Buyursun gelsin, dostluğumuz baki. Yarım metreye kadar yanıma yaklaşıyor."

DOSTU İÇİN HER GÜN MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Balköse, doğadaki yalnızlığını tilkiyle giderdiğini dile getirdi.

Tilkiye taze yiyecekler hazırlamak için her gün marketten alışveriş yaptığını anlatan Balköse, "Tavuk ciğerini pişirip öyle veriyorum. Dostumun yiyeceği aynı yerde her zaman hazır. Ben doğaya kendimi adamışım, doğayı, hayvanları çok seviyorum." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tilki Burdur

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun temiz yürekli insan.. keşke tüm dünya senin gibi insanlarla dolsa. iyiki varsın
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